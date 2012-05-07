پاسخ بهزیستی به تجمع معلولان/هزینه ایاب و ذهاب معلولان واریز شده است

یحیی سخنگویی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: هزینه ایاب و ذهاب معلولان همانند سال گذشته پرداخت می شود واین مبلغ امسال به جای کارت به حساب آنان واریز خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه مشکلی در پرداخت هزینه ایاب و ذهاب معلولان وجود ندارد گفت: فقط ممکن است چند روزی این پرداختها دیر یا زود شود به همین دلیل معلولان هیچ نگرانی در این خصوص نداشته باشند.

معاون توانبخشی سازمان بهزیستی تاکید کرد: در شهرهای بزرگی مانند تهران هزینه ایاب و ذهاب بیش از سایر شهرهای کشور است .

وی گفت: در تهران هزینه ایاب و ذهاب معلولان 40 تا 50 هزار تومان است اما در استانهای دیگر 30 هزار تومان به معلولان پرداخت می شود.

لازم به ذکر است که صبح امروز تعدادی از معلولان به دلیل قطع هزینه ایاب و ذهابشان از ابتدای اردیبهشت ماه مقابل مجلس تجمع کردند.

این درحالی است که سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس از تعطیلی مجلس در روز دوشنبه ها خبر داده و به خبرنگار مهر گفت: مجلس امروز تعطیل است و بهتر بود معلولان قبل از تحصن از این موضوع اطلاع کسب می کردند.

زمانی با اشاره به اینکه اغلب گروههای مردمی در مواجه با مشکلات به مجلس می آیند ، افزود: معلولان و یا گروههای مختلف مردم باید به جای اینکه به مجلس بیایند به دولت بروند و خواسته خود را از دولت بخواهند بنابراین مراجعه به مجلس اشتباه است.

به گفته وی، مجلس در روزهای دوشنبه جلسه علنی ندارد و فقط تعداد انگشت شماری نماینده حضور خواهند داشت اما در هر صورت مشکل معلولان منعکس خواهد شد.