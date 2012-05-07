بهره برداری از 48 سد در اردبیل

به گزارش خبرنگار مهر، داود نجفیان قبل از ظهر دوشنبه در مراسم شکر‌گزاری سر‌ریز شدن آب سد سبلان عنوان کرد: در حال حاضر 78 سد در کل استان در دست مطالعه، که از این تعداد 48 سد به بهره‌برداری کامل خواهد رسید.

وی افزود: ازسدهایی که به بهره برداری می رسد 6 سد بزرگ و 42 سد کوچک است و علاوه بر آن 7 سد در دست اجرا و 23 سد دیگر نیز در دست مطالعه است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای اردبیل اعلام کرد: جمع کل سدهای در دست بهره ‌برداری استان 303 میلیون متر‌مکعب و کل حجم ذخیره آب در سالجاری 252 میلیون متر ‌مکعب است که 83 درصد کل حجم مخازن استان را تشکیل می‌دهد.

نجفیان اراضی هدف کل سد‌های استان اردبیل را 40 هزار هکتار اعلام کرد و افزود: با تحقق اهداف پیش‌بینی شده امید است بتوان اراضی پایاب سدهای استان را به سیرابی کامل رساند.

افزایش 180 درصدی میزان آب سد سبلان

وی با بیان اینکه مجموع ذخیره آب سد سبلان 105 میلیون متر‌مکعب بود، اضافه کرد: نسبت به سال گذشته امسال در اثر بارش باران 108 درصد به ذخیره‌ سازی این سد افزایش یافت.

نجفیان با بیان اینکه کارمطالعات فازهای بعدی سد سبلان در حال انجام است عنوان کرد: کل اعتبار سد سبلان تا اتمام عملیات اجرایی 400 میلیارد ریال بر‌آورد شده است.

وی اهداف ذخیره‌سازی آب در پشت سد سبلان را بهبود توسعه اراضی در مساحت 15 هزار هکتار، تامین آب شرب شهرستان مشگین‌شهر و روستاهای همجوار، ساماندهی 12 هزار و 300 هکتار از اراضی توسعه‌ای اعلام کرد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای اردبیل یادآور شد: این سد 12 هزار و 300 هکتار از اراضی توسعه‌ای و دوهزار و 600 هکتار از اراضی بهبود را در شبکه آبیاری و زهکشی تامین آب می‌کند.

این مسئول گفت: سد سبلان 15 هزار نفر اشتغالزایی غیر‌مستقیم دارد و هفت هزار خانوار نیز از مزایای آن بهره‌مند می‌شوند.