عدم تصويب طرح جديد ساماندهي چاي از سوي دولت، باعث سردرگمي چايكاران شده است

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر ، سيد محمد رضا علوي املشي عضو اتحاديه كشاورزان چاي شمال، گفت: در حال حاضرحدود پنج سال از طرح شكست خورده به اصطلاح ساختار چاي كه حاصل آن نابودي باغات چاي و چايكاران شده گذشته و اين در حالي است كه دولت تاكنون هيچ اقدام اساسي و مثبتي جهت به سامان رساندن اين محصول ملي انجام نداده است .

علوي املشي افزود: قرار بود تا پايان آذر ماه سال 83 ، وضعيت چايكاران و توليد كنندگان چاي براي بهره برداري باغات چاي در سال 84 مشخص شود اما متاسفانه تاكنون كوچكترين اقدامي از سوي دولت انجام نگرفته است.

وي تصريح كرد: اين در حاليست كه تا بهره برداري سال 84 دو ماه ديگر فرصت باقي است ، اما دولت با دادن وعده و وعيد ، چايكاران را سر درگم كرده كه اين امر موجب بلاتكليفي چايكاران شمال شده است.

وي اظهار داشت: با توجه به اينكه زمان به زراعي باغات چاي از دست رفته و با توجه به شعار دولت مبني بر بالابردن كيفيت در سال زراعي آتي ، اميدي به برداشت چاي كيفي در سال زراعي جديد نمي باشد .

وي با بيان اينكه تنها دو ماه تا فصل بهره برداري باغات چاي فرصت باقي است، تاكيد كرد: با توجه به گذشت زمان هرس و به زراعي باغات چاي و رها شدن بيش از 60 درصد از باغات چاي، دولت بايد هر چه سريعتر، طرح جديد پنج ساله ساماندهي چاي كشور را تصويب و جهت اجراء ابلاغ نمايد .

علوي املشي خواستار تعيين قيمت تضميني برگ سبز چاي و اختصاص تسهيلات به زراعي باغات چاي، براي سال آينده شد.