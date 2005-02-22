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۴ اسفند ۱۳۸۳، ۱۵:۲۷

عضو اتحاديه كشاورزان چايكار شمال

عدم تصويب طرح جديد ساماندهي چاي از سوي دولت، باعث سردرگمي چايكاران شده است

با توجه به گذشت زمان لازم براي "به زراعي" چاي، براي برداشت چاي كيفي در سال آينده اميدي نيست.

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر ، سيد محمد رضا علوي املشي عضو اتحاديه كشاورزان چاي شمال، گفت: در حال حاضرحدود پنج سال  از طرح شكست خورده به اصطلاح ساختار چاي  كه حاصل آن نابودي باغات چاي و چايكاران شده  گذشته  و اين در حالي است كه دولت  تاكنون هيچ  اقدام اساسي و مثبتي جهت به سامان رساندن اين محصول ملي انجام نداده است .

علوي املشي  افزود: قرار بود تا پايان آذر ماه سال 83  ، وضعيت چايكاران و توليد كنندگان چاي براي بهره برداري باغات چاي در سال 84 مشخص شود اما متاسفانه تاكنون كوچكترين اقدامي از سوي دولت انجام نگرفته است.

وي تصريح كرد: اين در حاليست كه  تا بهره برداري سال 84 دو ماه ديگر فرصت باقي است ، اما دولت با دادن وعده و وعيد ، چايكاران را سر درگم كرده كه اين امر موجب  بلاتكليفي چايكاران شمال  شده است.

وي  اظهار داشت: با توجه به اينكه زمان به زراعي باغات چاي از دست رفته  و با توجه به شعار دولت مبني بر بالابردن كيفيت در سال زراعي آتي ،  اميدي به برداشت چاي كيفي در سال زراعي جديد نمي باشد .

وي  با بيان اينكه تنها دو ماه  تا  فصل بهره برداري  باغات چاي  فرصت باقي است، تاكيد كرد: با توجه به  گذشت زمان هرس و به زراعي باغات چاي و رها شدن  بيش از 60 درصد از باغات چاي،  دولت بايد هر چه سريعتر،  طرح جديد پنج ساله ساماندهي چاي كشور را تصويب و جهت اجراء ابلاغ نمايد .

علوي املشي  خواستار تعيين قيمت تضميني برگ سبز چاي و اختصاص تسهيلات به زراعي باغات چاي،  براي سال آينده شد.

کد مطلب 159574

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