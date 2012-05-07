جزئیات بیشتری از انتخابات / رقابت بیش از 7 هزار نامزد برای 250 کرسی

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری سوریه(سانا) گزارش داد: انتخابات پارلمانی سوریه ساعت هفت صبح امروز به وقت محلی آغاز شد و مردم برای انتخاب نمایندگان با توجه به قانون اساسی جدید کشور به پای صندوقهای رای رفتند.

در این انتخابات 7195 نامزد در پانزده حوزه انتخاباتی رقابت می کنند که 2632 نفر از آنها دارای مدرک دانشگاهی و 710 نفر زن هستند.

12152 شعب اخذ رای در سراسر سوریه وجود دارد و نامزدها برای تصاحب 250 کرسی پارلمان سوریه با یکدیگر رقابت می کنند که از این تعداد 127 کرسی ویژه کارگران و کشاورزان و123 کرسی برای دیگر اقشار کشور است.

تعدادی افرادی که در تاریخ 6-5-2012 هجده سال آنها تمام شده و می توانند در انتخابات شرکت داشته باشند چهارده میلیون و 788 هزار و644 نفر هستند.

انتخابات با کارت شناسایی و طبق دستورالعمل شماره 125 صادره در سال 2011 انجام می شود و افراد می توانند در حوزه محل اقامت خود شرکت کنند.