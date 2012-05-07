به گزارش خبرگزاری مهر، 8 وزنه بردار اعزامی به مسابقات قهرمانی بزرگسالان آسیا و دو وزنه بردار برتر تیم وزنه برداری جوانان، 10 وزنه برداری خواهند بود که در اردوی بجنورد برای حضور در ترکیب 6 نفره تیم ملی وزنه برداری در رقابت های المپیک 2012 لندن رقابت خواهند کرد.



کادر فنی درنظر دارد در پایان اردوی بجنورد از این جمع 10 نفره، حداقل یک و حداکثر 3 وزنه بردار را خط بزند تا مراحل پایانی اردوی آماده سازی تیم ملی وزنه برداری، با نفراتی که بخت بیشتری برای حضور در المپیک دارند برگزار شود.