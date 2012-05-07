به گزارش خبرگزاری مهر، 8 وزنه بردار اعزامی به مسابقات قهرمانی بزرگسالان آسیا و دو وزنه بردار برتر تیم وزنه برداری جوانان، 10 وزنه برداری خواهند بود که در اردوی بجنورد برای حضور در ترکیب 6 نفره تیم ملی وزنه برداری در رقابت های المپیک 2012 لندن رقابت خواهند کرد.
کادر فنی درنظر دارد در پایان اردوی بجنورد از این جمع 10 نفره، حداقل یک و حداکثر 3 وزنه بردار را خط بزند تا مراحل پایانی اردوی آماده سازی تیم ملی وزنه برداری، با نفراتی که بخت بیشتری برای حضور در المپیک دارند برگزار شود.
با توجه به آماده سازی تیم ملی جوانان برای حضور در مسابقات قهرمانی جهان، هم اکنون 16 وزنه بردار در اردوی تیم ملی حضور دارند، اما پس از مسابقات گواتمالا، جمع اردونشینان به 10 وزنه بردار کاهش پیدا خواهد کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، 8 وزنه بردار اعزامی به مسابقات قهرمانی بزرگسالان آسیا و دو وزنه بردار برتر تیم وزنه برداری جوانان، 10 وزنه برداری خواهند بود که در اردوی بجنورد برای حضور در ترکیب 6 نفره تیم ملی وزنه برداری در رقابت های المپیک 2012 لندن رقابت خواهند کرد.
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