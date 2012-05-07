"صد" بدون دری نیمه کاره تمام شد

به گزارش خبرنگار مهر، شب گذشته در برنامه زنده "صد" اعلام شد بهمن دری رئیس بیست و پنجمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران و معاون فرهنگی وزیر ارشاد برای انجام گفتگو به این برنامه می‌آید.

در این برنامه قرار بود سیدمهدی جهرمی مدیر عامل قبلی خانه کتاب به طرح موضوعاتی در مورد نمایشگاه بپردازند که

به دلیل عدم ملاقات دری وجهرمی در اتاق گریم برنامه صد این گفتگو انجام نشد.

طبق گفته مجری برنامه شامگاه یکشنبه 17 اردیبهشت با پایان گفتگوی اول برنامه، بهمن دری با حضور در مقابل استودیو و دیدن جهرمی محل را ترک کرده و بدون ارائه توضیحی از حضور در برنامه زنده سر باز زده است.

به همین دلیل رضا جلالی مجری "صد" با انتقال این خبر به مخاطبان، اعلام کرده به دلیل عدم حضور مهمان دوم، این برنامه یک ساعته پیش از تمام شدن مدت زمان همیشگی به اتمام می‌رسد.

"صد" که یکشنبه‌ها روی آنتن می‌رود، هفته گذشته به دلیل پخش فوتبال دوشنبه شب پخش شد و مهمان این قسمت محمد اللهیاری مدیر کل اداره کتاب معاونت امور فرهنگی وزارت ارشاد بود.

این برنامه به تهیه‌کنندگی سید جعفر بنی هاشمی و مهدی غنی یاری، در تلاش است با رویکردی اجتماعی، رویدادهای فرهنگی هنری هفته، شامل حوزه‌های تئاتر، موسیقی، فرهنگ عمومی، کتاب، حوزه نشر و هنرهای تجسمی را نقد کند.