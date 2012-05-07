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۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۰:۵۵

غفاری:

ارتباط صنعت با دانشگاه از محورهای اساسی حمایت از تولید ملی است

ارتباط صنعت با دانشگاه از محورهای اساسی حمایت از تولید ملی است

مشهد - خبرگزاری مهر: معاون سیاسی امنیتی استاندار خراسان رضوی مقابله با پدیده قاچاق و ارتباط صنعت با دانشگاه را از محورهای اساسی در راستای حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی عنوان کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد غفاری قبل از ظهر یکشنبه در نشست "گفتمان تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی" در استانداری جلوگیری از تبلیغات کالاهای خارجی و ایجاد امنیت سرمایه گذاری از طریق مبارزه با فساد، رشوه خواری را از وظایف نظام برای حمایت از تولید ملی دانست.

وی اظهار داشت: حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی در سه حوزه تولید کننده، مصرف کننده و دولت باید به صورت جدی پیگیری شود.

وی افزود: تولیدکنندگان باید با تولید کالاهای با کیفیت، صادرات محور و ارزان قیمت مصرف کنندگان را به مصرف کالاهای تولید داخل ترغیب کنند.

وی گفت: مصرف کنندگان نیز باید با تغییر ذائقه از مصرف کالاهای خارجی اجتناب کرده و به مصرف کالاهای داخلی روی بیاورند.

غفاری مهم ترین وظیفه دولت و حاکمیت را در این راستا فرهنگ سازی از طریق نهادهای فرهنگی و تبلیغی در کشور دانست و افزود: باید از این ظرفیت برای بهینه سازی مصرف کالاهای داخلی استفاده کرد.

وی در بخش دیگری از سخنانش توجه به روستاها و روستا محوری را از جمله موضوعاتی ذکر کرد که می تواند در تحقق شعار سال موثر باشد.

کد مطلب 1595746

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