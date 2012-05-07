فاز اول مسکن مهر بیجار به متقاضیان واگذار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، خلیل جمشیدی صبح دوشنبه در جلسه شورای مسکن شهرستان که در سالن اجتماعات فرمانداری برگزار شد با اعلام این خبر اظهار داشت: همزمان با سالروز آزادی خرمشهر تعدادی از واحد های قابل بهره برداری مسکن مهر به متقاضیان در این شهرستان اهدا خواهد شد.

وی بر استفاده پیمانکاران از مصالح داخلی در ساخت مسکن مهر تاکید کرد و افزود: در راستای حمایت از اقشار کم درآمد حق انشعاب آب و فاضلاب مسکن مهر از 600 هزار تومان به 400 هزار تومان کاهش می یابد و دولت آمادگی دارد که در این زمینه کمک های بیشتری را به متقاضیان ارائه کند.

فرماندار شهرستان بیجار بر تسریع در واگذاری مسکن مهر به متقاضیان تاکید کرد و یادآور شد: دستگاه های خدمات رسان از جمله آب و برق موظفند در کمتر از یک ماه به مسکن مهر آبرسانی و برق رسانی کنند و در این راستا سایر دستگاه های دولتی هم با همکاری و تعامل بهتر مشکلات مسکن مهر را رفع کنند.

در ادامه این جلسه همچنین از شرکت گاز و شهرداری بیجار در خصوص اجرای به موقع خدمات این ادرات در پروژه مسکن مهر قدردانی شد.

در پایان جلسه مهمترین مشکلات پیرامون تسریع در ساخت و بهره برداری از مسکن مهر در شهرستان بیجار مطرح و برای رفع موانع پیش رو تصمیماتی اتخاذ شد.