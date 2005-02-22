خروج خودروهاي فرسوده در رده هاي بالا متوقف مي شود// دولت و مجلس به طور اساسي وارد ميدان شوند

به گزارش خبرنگار اجتماعي "مهر"، رسول خادم با اعلام اين مطلب به هنگام ارايه گزارشي از روند خروج خودروهاي فرسوده در جلسه امروز شوراي شهر تهران افزود: بر اساس گزارش بهداشت جهاني ساليانه 3 ميليون نفر در اثر آلودگي هوا فوت مي كنند كه 90 درصد اين افراد از كشورهاي جهان سوم به ويژه آسيايي هستند.

وي با اشاره به آمار 8 ماهه اول كميسيون زيربنايي مجلس در خصوص 3 ميليارد و 120 ميليون ليتر بنزين مصرفي كشور گفت: اين روند در سال 1400نياز به مصرف روزانه 260 ميليون ليتر و هزينه كرد 60 ميليون دلار خواهد بود، ضمن اينكه بايد 26 پالايشگاه به اين منظور ايجاد شود.

عضو شوراي شهر تهران افزود: بي توجهي به وضعيت سلامت ، بهداشت و اقتصاد مردم به خصوص شهروندان تهراني و ادامه روند توليد واقعا نگران كننده است، دولت و مجلس بايد براي يكبار به طور اساسي وارد ميدان شوند.

وي با طرح اين پرسش كه تا چه زماني بايد بار خروج خودروهاي فرسوده به تعويق بيفتد، اظهار داشت: تا چه زماني دغدغه و پريشاني مردم بايستي بدرقه راهمان باشد.

خادم نحوه خروج خودروهاي فروسوده را مطلوب ندانست و گفت: حتي خودروهاي از رده خارج شده با باك هاي پر از بنزين در چند سوله انبار شده اند كه اين موضوع موجب خواهد شد در صورت كوچتريك اشتباهي شاهد يك حادثه مرگبار باشيم.

رييس كميسيون فرهنگي و اجتماعي شوراي شهر تهران افزود: متاسفانه در سياستگذاري اوليه، نحوه اسقاط خودروها ديده نشده و اين مشكلي جدي و يكي از عوامل بازدارنده در اجراي طرح مي باشد.