به گزارش خبرنگار مهر، عبدالعلی صاحب‌محمدی ظهر یکشنبه در آئین تودیع و معارفه مدیران‌کل راه‌آهن شمال‌غرب کشور، از تولید واگن با قطعات داخلی بیش از 50 درصد به عنوان یک گام مهم در راستای توسعه ناوگان حمل و نقل ریلی کشور یاد کرد و افزود: این اقدام در راستای شعار امسال مبنی بر "تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی" محقق خواهد شد و بدون شک

برای رسیدن به همه اهداف تعیین شده در برنامه چشم‌انداز باید زیرساخت‌های لازم را که زمینه‌ساز تحقق همه برنامه‌ها است در این بخش فراهم کنیم.

وی با اشاره به تصمیم جدی دولت نسبت به توسعه صنعت ریلی کشور ادامه داد: در حال حاضر 12 هزار کیلومتر خط ریلی در کشور داریم که 60 درصد آن بعد از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی احداث شده است.

صاحب محمدی با اشاره به موقعیت استراتژیکی ایران در منطقه خاورمیانه، از حمل و نقل به عنوان موتور محرک توسعه یاد کرد و نقش آن را در رشد جوامع بسیار پررنگ خواند و افزود: هر حرکتی که در جهت توسعه انجام می‌شود، بدون حمل و نقل معنایی نخواهد داشت و ما امروز به عینه نقش حمل و نقل را در همه بخش‌ها اعم از ریلی، هوایی، جاده‌ای و دریایی مشاهده می‌کنیم، لذا نگاه دولت به مقوله حمل و نقل، نگاه ویژه‌ای است.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه بیشترین تبادل کالایی در دنیا بین حوزه آسیای جنوب‌شرقی و اروپا اتفاق می‌افتد و ایران نیز در ثقل این موقعیت قرار دارد، افزود: با توجه به شرایط برتری که در بحث حمل و نقل هوایی، دریایی، جاده‌ای و ریلی داریم، این موقعیت باعث شده است که نسبت به حمل و نقل اهتمام ویژه‌ای در کشور صورت گیرد و می‌توان ادعا کرد که صنعت ریلی نسبت به سایر مشاغل از مزایای زیادی برخوردار است.



صاحب‌محمدی ادامه داد: قطعا شبکه‌های ما به بسیاری از استان‌ها گسترش پیدا خواهد کرد امروز توان و تلاش ما به سمتی است که بتوانیم خطوط ریلی را برقی کرده و از ناوگان‌هایی که از سرعت بالاتری برخوردارند، در شبکه ریلی استفاده کنیم، به همین خاطر یکی از رویکردهای جدی راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران برای برنامه پنج ساله، تحقق احداث 1000 کیلومتر خط ریلی در سال است.



معاون وزیر راه و شهرسازی در خصوص دوخطه کردن راه‌آهن تهران ـ زنجان و سایر برنامه‌های مربوط به راه‌آهن شمال‌غرب کشور افزود: عملیات اجرایی دوخطه کردن تهران ـ زنجان که پیش از این با مشکل منابع مالی مواجه بود، آغاز شده است.



صاحب محمدی افزود: در ادامه این مسیر بحث خط ارتباطی میانه ـ تبریز را داریم که به صورت دوخطه در حال احداث است که برقی کردن این مسیر از برنامه‌های آینده خواهد بود.



در این مراسم از زحمات "حسن ماسوری" به عنوان مدیرکل سابق راه‌آهن شمال‌غرب تقدیر و "محمدرضا قربانی" به عنوان مدیرکل جدید این اداره‌کل معرفی شد.



ماسوری به سمت مدیرکل راه‌آهن اصفهان منصوب شد.