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۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۴:۲۲

ورزشکار کهگیلویه و بویراحمدی برترین پرتابگر کشور شد

ورزشکار کهگیلویه و بویراحمدی برترین پرتابگر کشور شد

یاسوج - خبرگزاری مهر: پرتاب کننده نیزه عضو تیم دوومیدانی مردان کهگیلویه و بویراحمد به عنوان برترین ورزشکار این ماده در سال 90دست یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، "محسن عزیز نژاد" عضو تیم ملی دو و میدانی کشور تاکنون چندین عنوان کشوری را کسب کرده است.

این ورزشکار هم استانی به همراه تیم ملی دوومیدانی کشور به مسابقات جایزه بزرگ آسیا در تایلند اعزام شده است.

نائب قهرمانی پرتابگر زن یاسوجی در کشور

عضو تیم بانوان کهگیلویه و بویراحمد نیز به مقام دوم مسابقات پرتاب نیزه قهرمانی کشور دست یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، در مسابقات دوومیدانی بانوان کشور، "سحر ضیایی" بعد از ورزشکار گلستانی عنوان دومی این ماده را به دست آورد.

این عضو تیم دوومیدانی بانوان استان در رده سنی بزرگسالان و در ماده پرتاب نیزه توانست رکورد 40 متر و 88 سانتیمتر را به نام خود ثبت کند.

کد مطلب 1595753

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