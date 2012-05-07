سیاستهای حساب نشده عامل گرانی است

حجت السلام علیرضا سلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص گرانی های اخیر با بیان اینکه سیاست های حساب نشده دولت عامل گرانی است، گفت: عدم کنترل بازار ارز و افزایش قیمتها به صورت جهانی نیز به این مشکلات دامن زده است.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، عدم کنترل بازار توسط مسئولان ذیربط را از دیگر عوامل افزایش قیمتها اعلام کرد و گفت: سازمان صنعت، معدن و تجارت نیز نتوانستند قیمتهای بازار را مهار کنند.

سلیمی راه برون رفت از این بحران را هماهنگی سازمان صنعت، معدن و تجارت با سازمان هدفمندی یارانه ها دانست و تصریح کرد: اقدامات غیرقابل دفاع مسئولین نیز باعث گرانی های اخیر شده است.

وی گفت: زمانیکه مسئولان از جمله بانک مرکزی قولی به مردم می دهند باید به آن عمل کنند زیرا این عدم تحقق وعده ها آسیب زاست و می تواند تاثیر خودش را بگذارد.

تبدیل ظرفیتهای بالقوه به بالفعل در حمایت از تولید داخل



نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس با اشاره به نام‌گذاری امسال به نام تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی گفت: تحقق شعار سال 91 به پیش نیاز و اقتضائاتی را لازم دارد زیرا کشورما ظرفیتهای بالقوه زیادی دارد که باید بالفعل شود.

وی با تاکید بر اینکه کارخانه ها باید 20 تا 30 درصد توان تولیدی خود را افزایش دهند اضافه کرد: پرداختن به کیفیت کالا و بالا بردن استانداردهای کالا ایرانی نکته ای است که زمانی که مردم جنس با کیفیت ایرانی می بینند خود به سمت خرید جنس ایرانی سوق می یابد.

سلیمی با تاکید بر اینکه موسسات به این زمینه ورود پیدا کنند، اظهارداشت: افزایش نقدینگی و پرداخت تسهیلات در بخش تولید می تواند تا اندازه زیادی باعث راندمان تولید شود.