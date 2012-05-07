2900 کارگر خارجی غیرمجاز در قزوین شناسایی شدند

سعید زین آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: برای شناسایی شاغلان غیر مجاز خارجی امسال نزدیک به چهار هزار و 200 فقره بازرسی انجام شد.



وی تصریح کرد: 650 نفر از کارفرمایان متخلف در رابطه با بکارگیری اتباع خارجی غیرمجاز سال گذشته به مراجع قضایی معرفی شدند.



زین آبادی با بیان اینکه کارگران خارجی مجاز دارای کارت اقامت موقت و کارت اشتغال هستند از کارفرمایان خواست تا از بکارگیری اتباع خارجی غیرمجاز که موجب محکومیت قضایی برای آنان می شود، به طور جدی پرهیز کنند.



وی با بیان اینکه کارفرمایانی که اتباع خارجی فاقد پروانه را بکار می گیرند برای هر روز اشتغال کارگر غیرمجاز خارجی معادل پنج برابر حداقل دستمزد روزانه جریمه می شوند یادآورشد: این کارفرمایان همچنین مجرم شناخته می شوند.



زین آبادی بیان کرد: بازرسی برای شناسایی کارگران خارجی غیرمجاز از بنگاه های اقتصادی و واحدهای ساختمانی امسال جدی تر از سال های گذشته صورت خواهد گرفت.

