شناخت کافی از هنر و هنرمند فارسی وجود ندارد

غلامرضا غلامی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص وضعیت هنرمندان استان فارس تاکید کرد: آنچه که بیشتر از همه چیز اهمیت دارد شناخت کافی جامعه از هنرمندان است.

وی تصریح کرد: باید به گونه ای حرکت و برنامه ریزی کنیم که هنر هنرمندان برای تمامی مردم جامعه شناخته شود که در این میان حمایت از آثار آنان می توان مهمترین راهکار باشد.

سرپرست امور اجتماعی استانداری فارس با اشاره به اینکه هیچگونه مانعی برای حمایت از هنرمندان از سوی ارگانها و دستگاه های دولتی وجود ندارد، یادآور شد: طبق قانون درصدی از اعتبارات عمرانی باید به خرید آثار هنری اختصاص پیدا کند که در این میان سازمانها و دستگاه های دولتی استان فارس باید از این قانون به بهترین نحوه ممکن استفاده کنند.

غلامی تاکید کرد: باید در یک حرکت منسجم و هماهنگ نسبت به ارایه آثار هنرمندان در جامعه حرکت کرد زیرا توسعه حضور این آثار باعث افزایش درخواست مردم برای خرید آثار هنری می شود.