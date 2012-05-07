به گزارش خبرگزاری مهر، معاونت اجتماعی پلیس فتا ناجا با صدور اطلاعیه ای ضمن هشدار به هموطنان در مورد استفاده از کارت خوان های هوشمند اعلام کرد: به دلیل برگزاری برخی نمایشگاه‌های سالانه که با استقبال بیش از حد مردم روبرو هستیم و با توجه به اینکه برخی از غرفه ها برای رفاه حال مردم در هنگام خرید با قرار دادن دستگاه‌های کارت خوان و یا خود‌پردازهای سیار سعی در خرید آسان را دارند این پلیس هشدار داد به نکات مهم زیر حتماً توجه و دقت کافی را داشته باشید.

از غرفه دار بخواهید تا خود شخصاً کارت بانکی را بر روی کارت خوان بکشید.هیچ وقت رمز خود را در مکان های شلوغ اعلام نکنید. بعد از خرید خود بهترین گزینه امنیت کارت شما تغییر رمز آن خارج از نمایشگاه است.

همچنین بر روی کارت بانکی هیچگاه رمز خود را یادداشت نکنید.در هنگام استفاده از خودپرداز های سیار حتما دقت داشته باشید تا تجهیزات اضافی بر روی آنها نصب نشده باشد.

بدلیل استفاده از تبلیغات بلوتوثی نمایشگاه هیچگاه اطلاعات بانکی و حیاتی خود را بر روی گوشی قرار ندهید لازم به ذکر است که باید یادآوری کنیم که تلفن همراه شما رایانه شخصی شما نیست.

در ادامه این معاونت افزود: بدلیل حضور برخی از شرکت‌های تبلیغاتی که با ارسال بلوتوث بر روی گوشی سعی در تبلیغات نمایشگاهی دارند، مراقب افرادی که از این فضا جهت بهره برداری های شخصی خود سودجویی می‌کنند، باشید.

معاونت اجتماعی پلیس فتا در پایان به کسانی که در محیط های نمایشگاهی بدنبال اهداف غیر اخلاقی و سودجویی باشند تذکر داد پلیس فتا اجازه هیچ گونه تخلفی را به این عده نخواهد داد و با متخلفان شناسایی شده برخورد قاطع و قانونی خواهد داشت.

