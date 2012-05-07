کاوش در غاری پر رمز و راز با مستند "چال نخجیر"

مجید کریمی، تهیه‌کننده و کارگردان در این باره به خبرنگار مهر گفت: پیش تولید و مراحل تحقیق، نگارش این مستند یک ماه طول کشیده و به سفارش صدا و سیمای استان مرکزی تهیه شده است.

وی افزود: به تصویر کشیدن این مستند سختی‌های فراوانی داشته است به گونه‌ای که تولید آن حدود یک ماه زمان برده است.

این کارگردان و تهیه‌کننده با بیان اینکه غار چال نخجیر بین دلیجان و نراق در استان مرکزی واقع است، ادامه داد: این غار که اخیراً در کاوش‌های جدیدی که صورت گرفته کشف شده است در مسیر 12 کیلومتری آن حوضچه‌های متعددی چون نبات، بال فرشته، تالارنبات، حوضچه کوثر و تالار عروس و دالان‌های متعددی وجود دارد.

وی مراحل تدوین، صداگذاری و موسیقی این مستند را 50 روز عنوان کرد و گفت: مستند "چال نخجیر" در حال حاضر آماده پخش است.

گویندگان این مستند مجید عسگری، زهره کدخدازاده و افشین اعتماد بودند.