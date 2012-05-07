نهایی سازی سند جامع هوافضا در دستور کار ستاد اجرای نقشه جامع علمی

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر منصور کبگانیان قائم مقام ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور در تشریح این جلسه گفت: در این جلسه پیش نویسهای سند هوافضای تدوین شده در شورایعالی عتف و ستاد توسعه فناوری هوافضای معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
به گزارش مهر، نخستین جلسه کارگروه تخصصی هوافضای شورای ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور با حضور فعالان عرصه های مختلف هوافضا از جمله دفاعی، فضایی، صنایع هوایی، حمل و نقل هوایی و شخصیتهای علمی و دانشگاهی تشکیل شد.
این جلسه براساس مصوبه جلسه پانزدهم شورای ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور که با حضور اعضای شورای ستاد و مدعوین از شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) و ستاد توسعه فناوری هوافضا معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برگزار شده بود تشکیل شد که در آن مقرر شد تا کارگروه تخصصی برای بررسی پیشنهادات برای سند هوافضای کشور برگزار و تا 45 روز آینده، پیش نویس سند هوافضا را برای تصویب نهایی به شورای ستاد ارائه کند.
نظر شما