نهایی سازی سند جامع هوافضا در دستور کار ستاد اجرای نقشه جامع علمی

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر منصور کبگانیان قائم مقام ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور در تشریح این جلسه گفت: در این جلسه پیش نویسهای سند هوافضای تدوین شده در شورایعالی عتف و ستاد توسعه فناوری هوافضای معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

وی گفت: از دستاوردهای این جلسه به عزم دستگاههای مسئول برای کمک به نهایی سازی سند جامع هوافضا کشور می توان اشاره کرد که با توجه به سابقه 3 ساله تدوین سند فوق، قابل توجه است.

کبگانیان افزود: در این جلسه همچنین مقرر شد تا با استفاده از تجارب این اسناد، سند نهایی تدوین و برای تصویب به شورای ستاد راهبری ارائه شود و ذیل شورای تخصصی تشکیل شده، کارگروههای جزئی تر، موضوعات را به صورت تخصصی در کارگروههای جداگانه فضایی، هوایی و دفاعی مورد بررسی قرار دهند و در هر کارگروه اهداف، راهبردهای اصلی، اولویتهای اساسی و نحوه تقسیم کار برای رسیدن به چشم انداز مطلوب مشخص شود که جمع بندی کلی و هماهنگی با سایر نهادها مانند شورای هوایی، شورای عالی امنیت ملی وغیره انجام خواهد شد.

به گفته وی در پایان جلسه تخصصی فوق بعد از ارائه های اسناد پیشنهادی، حاضران جلسه با توجه به تنوع موضوعات در حوزه هوافضا و جنبه های استراتژیک و اقتصادی آن به طرح سوالات و ارائه نظرات پرداختند.