پیروزی اولاند و مسیر آینده اروپا

به گزارش خبرگزاری مهر، این روزها صحبت از رویکردهای فرانسه در باره سیاست خارجی در مناطق مختلف جهان می شود. یکی از مهمترین حوزه هایی که در این ارتباط بحث می شود این است که رویکرد فرانسه در قبال چالش های اتحادیه اروپا چه خواهد بود. اتحاد پاریس- برلین، موضع فرانسه در قبال بحران منطقه یورو از موضوعات مهمی هستند که درباره آنها بحث می شود.



"فرانسوا اولاند" رئیس جدید کاخ الیزه پس از اعلام نتایج دور دوم انتخابات ریاست جمهوری فرانسه ضمن اشاره به اولین سفر رسمی و خارجی خود به آلمان و دیدار با "آنگلا مرکل" صدراعظم آلمان تاکید کرد: محور فرانسه-آلمان را به نوعی دیگر احیا می کنیم.

کارشناسان بر این باورند که با پیروزی نامزد حزب سوسیالیست در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری فرانسه، مرکل مهمترین متحد خود را از دست خواهد داد و پر واضح است که اولاند کمتر از سارکوزی مطیع آلمان است. وی با سردی به انتقادات مرکل واکنش نشان داده و اظهار داشته است که آلمان به تنهایی درباره اروپا تصمیم نمی گیرد.



آسوشیتدپرس می نویسد: به نظر می رسد فرانسه با رهبری جدید سبب خواهد شد تا اروپا هم مسیر جدیدی را بپیماید.

این خبرگزاری می نویسد: بحران بدهیها در منطقه یورو به عنوان یک مسئله مهم در اتحادیه است و شکاف در این کشور به خاطر همگرایی مهاجران می باشد. در حالیکه این کشور در صدد حفظ یکپارچگی و اتحاد است و این از مسائل در پیش روی اولاند خواهد بود.



در ادامه این مطلب آمده است: اولاند با فاصله نزدیک نیکلا سارکوزی را شکست داد که کشور را در بزرگترین بحران پس از جنگ جهانی دوم رهبری می کرد و با سیاست های آمریکا همراهی بیشتر داشت.

اولاند در سخنرانی خود برای هوادارانش با اشاره ضمنی به کنار گذاشتن ریاضت های اقتصادی اعلام کرده است که این سیاست ها دیگر نمی تواند غیر قابل اجتناب باشد. وی از خود تصویر یک ماشین برای تغییر در تمامی اروپا را ترسیم کرده و می گوید: در تمامی پایتخت ها افرادی هستند که از ما قدردانی می کنند و امید دارند و به ما نگاه می کنند و می خواهند به این ریاضت پایان داده شود.



همچنین آسوشیتدپرس می نویسد: سارکوزی آخرین قربانی موج خشم رای دهندگان در خصوص کاهش هزینه ها در اروپا بشمار می رود، خشمی که دولتها و رهبرانی را در یکی دو سال گذشته از قدرت کنار زده است.