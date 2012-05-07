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۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۰:۴۵

اختتامیه‌ جشنواره استانی داستان کوتاه شیراز برگزار می شود

اختتامیه‌ جشنواره استانی داستان کوتاه شیراز برگزار می شود

شیراز - خبرگزاری مهر: مراسم اختتامیه‌ دومین جشنواره استانی داستان کوتاه شیراز در دانشگاه شیراز برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دومین جشنواره استانی داستان کوتاه شیراز که از دی ماه 1390 با حمایت نهادهایی چون قطب علمی «پژوهش‌های فرهنگی و ادبی فارس» و امور علمی دانشگاه شیراز آغاز به کار کرده، پنجشنبه 21 اردیبهشت با برگزاری مراسم اختتامیه و معرفی نفرات برگزیده در تالار فجر دانشگاه شیراز به کار خود پایان خواهد داد.

خلیل اکبری‌فرد دبیر اجرایی این جشنواره گفت: این جشنواره از دهم دی ماه سال 1390 کار خود را آغاز کرد و به دریافت آثار پرداخت.

وی ادامه داد: مهلت ارسال اثر به این جشنواره تا دهم اسفند 1390 بود که به درخواست برخی از انجمنهای داستان نویسی استان به مدت هفت روز تمدید شد. درمجموع 220 اثر به دبیرخانه این جشنواره رسید که 60 اثر مربوط به بخش کودک و نوجوان و 160 اثر مربوط به بخش آزاد جشنواره بود.

از بین آثار رسیده به این جشنواره 30 اثر در بخش آزاد و 30 اثر در بخش کودک و نوجوان به دور دوم راه یافتند. داوری نهایی این جشنواره توسط جمعی از نویسندگان و منتقدان کشوری، استانی و دانشگاهی از جمله حسین سناپور، محمد کشاورز، احمد اکبرپور، ساناز مجرد و سعید حسامپور صورت گرفته است.

کد مطلب 1595771

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