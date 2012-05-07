538 نفر در حوادث رانندگی استان کرمانشاه جان باختند

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی پزشکی قانونی استان کرمانشاه اعلام کرده است: تلفات رانندگی سال گذشته، 412 نفر مرد و 126 نفر زن بودند.

در این گزارش آمده است: بیشترین تلفات حوادث رانندگی با 360 مورد در جاده‌های برون شهری و پس از آن با 145 مورد در تصادفات درون شهری و 33 مورد در جاده‌های روستایی گزارش شده است.

همچنین در سال گذشته، 9 هزار و 951 مصدوم حوادث رانندگی در مرکز پزشکی قانونی استان کرمانشاه ثبت شده است که از این تعداد هفت هزار و 70 نفر مرد و دو هزار و 881 نفر زن هستند.

مصدومین حوادث رانندگی سال گذشته نیز در مقایسه با سال 89 که 10 هزار و 82 نفر بوده، کاهش 3/1 درصدی داشته است.

کار در پروژه های بزرگ کرمانشاه باید 3 شیفته شود

استاندار کرمانشاه گفت: پروژه های بزرگ و تاثیر گذار مانند پروژه های بخش های آب، راه و عمران شهری باید سه شیفته کار کنند تا زودتر به بهره برداری برسند.

سید دادوش هاشمی در کمیته راهبردی پروژه های عمرانی استان، با تاکید بر لزوم تسریع در اجرا پروژه های عمرانی استان، اظهار داشت: در پروژه های بزرگ و تاثیرگذار استان همچون احداث سدها و راه ها و تقاطع های غیر همسطح باید به صورت سه شیفته کار شود تا هم مردم زودتر از آنها بهره مند شوند و هم با قیمت کمتری به پایان برسند.

وی با بیان اینکه دستگاه های اجرایی باید در اجرا پروژه هایشان تلاش بیشتری کرده و چابک تر شوند، گفت: سال 1391 اعتبارات استان رشد قابل ملاحظه ای دارد، لذا دستگاه ها و فرمانداری ها باید خود را برای جذب این اعتبارات آماده کنند.

جوانان نیازمند آگاهی از سلوک ائمه اطهار در مواجه با معضلات اجتماعی هستند

حجت الاسلام محمد آفتابی گفت: رویکرد نظام آموزشی کشور توجه ویژه به سیره و عترت اهل بیت(ع) است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه افزود: با توجه به وجود ابزار و راه های انحرافی، جوانان امروز بیشتر از هر زمان دیگری نیازمند آگاهی از روش و سلوک ائمه اطهار (ع) در مواجه با معضلات اجتماعی هستند.

آفتابی تاکید کرد: باید نسل جوان با هوشیاری و الگو قرار دادن دستور العمل های اخلاقی و اعتقادی نهج البلاغه خود را از روابط و ابراز عشق و دوستی های کاذب که موجب خسارت جبران ناپذیر است مصون نگه دارند.

برای رسیدن به اهداف بزرگ نیازمند عزم جدی مسئولان هستیم

رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه در نشست شورای معاونین دادگستری گفت: برای رسیدن به اهداف بزرگ نیازمند عزم جدی همه مسئولین هستیم.

حجت الاسلام علی مظفری افزود: با تشکیل منظم جلسات و برنامه ریزی مدون کاری، باید چشم انداز محکم و مدللی برای انجام امور داشته باشیم چرا که رسیدن به اهداف متعالی نیازمند عزم جدی همه مسوولین است.

وی تاکید کرد: هیچ یک از ما بی نیاز از اصل مشورت نیستیم بنابراین ظرفیت این جلسات به نوعی مشورت و تبادل افکار است که باید از پشتیبانی خردجمعی برخوردار باشد.

برگزاری دوره جامع کار آفرینی ویژه اعضای کانون های مساجد کرمانشاه

دوره جامع کار آفرینی از سوی کانون فرهنگی و هنری مسجد امیرالمومنین (ع) با همکاری دبیرخانه کانون های فرهنگی و هنری مساجد استان کرمانشاه برگزار شد.

مسئول کانون های فرهنگی، هنری مساجد کرمانشاه گفت: کانون فرهنگی و هنری مسجد امیرالمومنین (ع) با همکاری شرکت مشاوره و توسعه کارآفرینی آگین باختر و دبیرخانه کانون های فرهنگی و هنری مساجد استان کرمانشاه دوره جامع کارآفرینی را برگزار کرد.

طیب صفری افزود: اعطای مدرک معتبر صادره از وزارت کار و امور اجتماعی، استفاده از اساتید مجرب دانشگاه و کارآفرین ایران و بهره مندی از مزایای مربوطه برای ایجاد بنگاه اقتصادی، اشتغال و یارانه وام بانکی از دیگر مزایای این دوره بود.

برای اجراری نظام آموزشی جدید مشکل خاصی در استان کرمانشاه نداریم

مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمانشاه گفت: در اجرای نظام آموزشی سال تحصیلی جدید در بحث نیروی انسانی و فضای آموزشی تمهیدات لازم اندیشیده شده و مشکل خاصی وجود ندارد.

جلال امینی با بیان اینکه از تیر ماه سال جاری برای همه معلمان پایه دوم و ششم ابتدایی دوره های ضمن خدمت برگزار خواهد شد، افزود: در سال تحصیلی جدید نیز فرصت یادگیری بیشتری در اختیار دانش آموزان قرار می گیرد و کلاسهای جبرانی نیز برگزار می شود.

وی تصریح کرد: به ازای هر هشت دانش آموز روانسری یک فرهنگی کارآمد وجود دارد که این آمار در استان به ازای هر 10 دانش آموز است.

مدیر جدید پژوهشی دانشگاه آزاد کرمانشاه منصوب شد

طی حکمی از سوی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه، مدیر جدید پژوهشی این واحد دانشگاهی منصوب شد.

طی حکمی از سوی دکتر نوذر قنبری رییس دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه، و با پیشنهاد معاون پژوهش این واحد دانشگاهی، دکتر مهرزاد تحملی رودسری به عنوان مدیر جدید پژوهش دانشگاه آزاد کرمانشاه معرفی شد.

بر اساس این گزارش، به موجب این حکم، به مدت یک سال دکتر رودسری به عنوان مدیر پژوهش دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه منصوب شده است.