نظارت دیوان محاسبات و سازمان بازرسی بر چگونگی واردات 24 میلیارد دلاری

محمدرضا خباز در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، با اشاره به تصمیم دولت برای 24 میلییارد دلار واردات اظهارداشت: واردات برای کشور نامناسب نیست، ما همه ساله 70- 80 میلیارد دلار واردات داریم و در سال جاری مجوز 24 میلیارد دلار، اول کار است و تا رسیدن به رقم واردات سال های گذشته خیلی فاصله داریم.

وی ادامه داد: بحث این است که دولت چه چیزی می خواهد وارد کند، ما می گوییم اگر می خواهید شکر وارد کنید، شکر خام بیاورید یا روغن خام بیاورید که کارخانجات دچار ورشکستی نشوند، واردات برنج زمانی باشد که نیاز است نه زمانی که برنج تولید کننده داخلی وارد بازار می شود.

نماینده کاشمر تصریح کرد: دولت حق واردات دارد، اگر برخی کالاها را وارد نکنند، در کشور قحطی می آید. گاهی به عملکرد دولت در تنظیم این موارد اعتراض می شود نه اینکه واردات نداشته باشد.

وی با بیان اینکه در هیئت تطبیق مصوبات ما به ظاهر مصوبات دولت و لفظ آن نگاه می کنیم گفت: در این مورد هم ما مشکلی نمی بینیم اما باید نظارت بر اجرا دقیق باشد و دستگاههای نظارتی مانند دویوان محاسبات و سازمان بازرسی کاری کنند که آنچه در لفظ آمده عمل شود نه چیز دیگر.

به گزارش مهر، محمدرضا رحیمی 10 اردیبهشت ماه در آبادان تصمیم دولت برای 24 میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی به کشور خبر داد.

معاون اول رئیس جمهوری با بیان اینکه از امروز تا پایان سال هیچ دغدغه ای برای تامین کالاهای اساسی در کشور نخواهیم داشت گفت : کالاهای وارداتی شامل 20 قلم محصول از جمله گوشت قرمز ، برنج ، نهاده های دامی و کشاورزی است .

رحیمی افزود : این حرکت با حمایت رئیس جمهور ، تحول بزرگی در بازار ایران برای آسایش و راحتی مردم و خانوارها ایجاد خواهد کرد .