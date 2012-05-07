اعتیاد بزرگترین معضل فراروی خانواده هاست

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحمید قربانزاده گوگلانی صبح دوشنبه در بازدید از مرکز درمان و بازتوانی معتادین بهزیستی شهرستان، آگاهی خانواده ها، تربیت صحیح فرزندان، آموزش اولیا، دانش آموزان، جوانان و ... را ضرورت بسیار مهم دانست.

وی افزود: ائمه محترم جمعه و جماعات ، روحانیون معزز شهرستان ، آموزش و پرورش ، دانشگاه در امر آگاه سازی از خطرات اعتیاد به خانواده ها و جوانان نقش بسزایی دارند.



فرماندار شهرستان ترکمن تغییر نوع عرضه و مصرف مواد از سنتی به صنعتی را چالش دیگری یاد کرد که قیمت ارزان آن نیز مزید علت شده است.



وی با اعلام کسب رتبه دوم کشوری از رتبه 26 قبلی توسط شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان گلستان افزود : خوشبختانه اقدامات بسیار وسیعی در حوزه مواد مخدر صورت گرفته که امسال نیز برنامه و رویکرد آن با محوریت پیشگیری از اعتیاد خواهد بود و لازم است همه در رسیدن به اهداف آن تلاش کنیم.

گوگلانی گفت: فعال کردن مشارکت عمومی و استفاده از خیرین در جلسات شورا و کمیته های ذیربط از جمله برنامه هاست.