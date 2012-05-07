مسابقه طراحی مدار الکترونیکی در دانشگاه امیرکبیر برگزار می شود

سبحان معینی - دبیر این مسابقات در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جزئیات این مسابقه، افزود: مسابقه طراحی الکترونیکی (AURONIC) در 3 مرحله در روز شنبه 30 اردیبهشت ماه برگزار می شود.

وی با بیان اینکه این مسابقه در 3 مرحله برگزار می شود، اظهار داشت: مرحله اول مرحله تئوری و شبیه سازی است و در آن تیمهای شرکت کننده اقدام به طراحی الگوریتمها و شبیه سازی مدار منطقی است که در صورت کسب امتیاز لازم وارد مرحله دوم می شوند.



معینی ادامه داد: در مرحله دوم شامل تحلیل مدار و مباحث مربوط به عناصر ناکارآمد در مدار است و تعدادی از این تیمها وارد مرحله سوم می شوند.



دبیر مسابقه به بیان جزئیات مرحله نهایی این مسابقه پرداخت و یادآور شد: در این مرحله با در اختیار قرار دادن مدار و قطعاتی به تیمها از آنها خواسته می شود تا با کمترین قطعات مداری را با ویژگیهای مورد نظر پیاده سازی کنند.



وی با تاکید بر اینکه در این مسابقات تیمهای دانشجویی حضور خواهند داشت، خاطر نشان کرد: تیمهای 3 نفره دانشجویی برای شرکت در این رقابت ها می توانند تا روز 25 اردیبهشت ماه نسبت به ثبت نام خود اقدام کنند.



معینی همچنین یادآور شد: دانشجویان دوره های کارشناسی رشته های مهندسی برق و الکترونیک و مهندسی پزشکی می توانند در رقابت های AUTRONIC شرکت کنند.



دبیر مسابقه طراحی الکترونیکی با بیان اینکه از 3 تیم برتر این رقابتها تقدیر می شود، افزود: به تیم اول مبلغ 300 هزار تومان، تیم دوم 200 هزار تومان و تیم سوم 150 هزار تومان اعطا می شود ضمن آنکه به هر کدام از تیمها از سوی مرکز تحقیقات مخابرات و دانشگاه صنعتی امیرکبیر گواهینامه و لوح تقدیر اعطا می شود.