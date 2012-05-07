اختصاص 10 میلیارد تومان اعتبار به دریابانی جنوب

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی محمدنجار در جلسه 127 ستاد مبارزه با مواد مخدر با تاکید براینکه مبارزه با مواد مخدر نیازمند عزم ملی است، گفت: این مبارزه تنها بر عهده یک یا دو دستگاه نیست بلکه همه دستگاهها باید در این مبارزه فعالیت و مشارکت کنند تا مبارزه موثر و همه جانبهای با مواد مخدر و روان گردانها صورت بگیرد.
وی با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران بیش از سی سال است که در این مبارزه فعالیت داشته و هزینههای سنگینی را در این راه متحمل شده است، گفت: قرار گرفتن ایران در کنار منبع تولید و کشت مواد مخدر سنتی دنیا یعنی افغانستان و واقع شدن آن در مسیر ترانزیت مواد مخدر از شرق به جهان غرب، تلاش سودجویان و قاچاقچیان برای کسب سود بیشتر مواد مخدر از راه ترانزیت آن و توطئه دشمنان و مستکبران برای نابودی جوانان این مرز و بوم از جمله دلایلی است که نیاز به همت و تلاش همگان برای مبارزه همه جانبه با مواد مخدر و روان گردانها دارد.
دبیرکل ستاد با اشاره به نامگذاری امسال از سوی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) به نام سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی گفت: افزایش تولید در کشور نیازمند نیروی انسانی و جوانانی برومند دارد و مسلماً جامعهای که نیروی انسانیاش درگیر اعتیاد باشد، نمیتواند آنگونه که مد نظر معظم له است، شعار ایشان را محقق سازد.
محمدنجار یادآور شد: باید از ظرفیت کل کشور و بسیج همگانی دستگاهها در مقابله با اعتیاد استفاده کرد و همچنین مبارزه موثر و همه جانبهای با مواد مخدر و روان گردانها در هر یک از استانها با توجه به شرایط همان استان انجام شود.
تشدید مبارزه با سران شبکه های قاچاق مواد مخدر
وی در ادامه، به تشریح اقدامات ستاد مبارزه با مواد مخدر در سالجاری پرداخت و گفت: تشدید مبارزه با عوامل اصلی و سران شبکههای قاچاق و ترانزیت موادمخدر و روانگردانها، مبارزه موثر با شبکههای تولید و ترانزیت مواد روانگردان (شیشه) و تشدید اقدامات کنترلی در مبادی ورودی و گلوگاهها، افزایش توان کنترلی مرزها با هدف کاهش ورود موادمخدر به داخل کشور، مبارزه با فرآیند پولشویی درآمدهای حاصل از قاچاق و توزیع موادمخدر و روانگردانها در کشور و منطقه، ارتقاء دانش تخصصی و توسعه آموزش ماموران اطلاعاتی، انتظامی، گمرکات و سازمانهای متولی امر مبارزه و پیگیری استقرار افسران رابط با محوریت ستاد مبارزه با موادمخدر در کشورهای مورد نظر، بخشی از این اقدامات در حوزه مقابله با عرضه است.
دبیرکل ستاد در ادامه، اجرایی کردن برش استانی سند جامع پیشگیری اولیه از اعتیاد در سطح استانهای کشور، تهیه و تولید برنامهها و محتوای آموزشی استاندارد برای پیشگیری اولیه از اعتیاد در محیطهای دانشآموزی، دانشگاهی، محلهها، محیطهای کار و خانوادهها، برگزاری نمایشگاههای سیار پیشگیری اولیه از اعتیاد در مدارس شهرهای بزرگ، برگزاری جشنواره دانشآموزی نوجوان سالم در کلیه استانها و 5 جشنواره دانشجویی به صورت منطقهای، برگزاری مسابقهها و پخش برنامههای پیشگیرانه از طریق رسانههای ملی و استانی، توسعه ارائه خدمات مشاوره از طریق خط ملی اعتیاد و برگزاری آموزش پیشگیری از اعتیاد برای ورودیهای دانشگاههای سراسر کشور اعم از آزاد و دولتی را از اقدامات ستاد در حوزه پیشگیری از اعتیاد عنوان کرد.
محمدنجار با اشاره به اقدامات ستاد در حوزه درمان گفت: تلاش برای جذب کامل معتادان کشور در مراکز درمان و کاهش آسیب با اولویت مراکز غیردولتی، پیگیری ویژه برای شمولیت هزینههای ترک اعتیاد در بیمه پایه و بستری، تحت پوشش درمان و کاهش آسیب قرار دادن معتادان بیبضاعت در مراکز مجاز، جمعآوری و ثبت دادههای مورد نیاز در سامانه ملی اطلاعات مبارزه با موادمخدر در حوزه درمان و کاهش آسیب با همکاری دستگاههای اجرایی ذیربط، راهاندازی مراکز درمان جایگزین با تنتوراپیوم (شربت تریاک) در دانشگاههای علوم پزشکی کشور، راهاندازی کامل شبکه پایش و هشدار سوء مصرف موادمخدر و روانگردانها و توسعه و گسترش مراکز کاهش آسیب و کلینیکهای مثلثی بهمنظور کاهش ابتلاء به ویروس ایدز، HIV و بیماریهای عفونی از جمله این اقدامات است.
وی همچنین، افزایش فعالیتهای مشارکتی و برنامههای محلهمحور و توسعه سازمانهای مردمنهاد و کمک به ایجاد نهادهای مردمی متخصص در حوزه مبارزه با موادمخدر و روانگردانها را بخشی از اقدامات ستاد در حوزه توسعه مشارکتهای مردمی ذکر کرد و افزود: ایفای نقش موثر در فرآیند تصمیمگیریهای منطقهای و بینالمللی با هدف کاهش قاچاق و ترانزیت موادمخدر، روانگردانها و پیشسازها به داخل کشور، افزایش روابط دیپلماتیک با کشورهای همسایه بالاخص کشورهای عربی و اسلامی برای مقابله با قاچاق موادمخدر، انعکاس ویژه اقدامات ایران در سطوح منطقهای و بینالمللی با هدف تثبیت جایگاه کشورمان در امر مقابله با موادمخدر در خط مقدم مقابله با موادمخدر در جهان را از اقدامات ستاد در حوزه روابط بینالملل در سالجاری برشمرد.
محمدنجار در ادامه، شناسایی خلاءهای حقوقی و قانونی در عرصه مبارزه، آموزش تخصصی قضات سراسر کشور پیرامون جرایم مرتبط با مواد روانگردان و محرکهای آمفتامین و متاآمفتامینها، تسریع در رسیدگی به پروندههای جرایم موادمخدری، تلاش در جهت کاهش ارجاع معتادان به زندانهای سراسر کشور و اولویت درمان و کاهش آسیب آنان، ایجاد مکانیزمهای آموزشی، حمایتی و تربیتی لازم بهمنظور کاهش تکرار جرم و جلوگیری از بازگشت مجدد محکومان به زندان و پیگیری مستمر برای راهاندازی هفت اردوگاه زندانیان موادمخدر در اجرای ماده 42 قانون مبارزه با موادمخدر را از اقدامات ستاد در حوزه حقوقی و قضایی برشمرد.
وی همچنین به اقدامات ستاد در حوزه مدیریتی و فرابخشی اشاره کرد و اظهار داشت: استمرار و تسریع در عملیاتی کردن پروژههای تحقیقاتی مصوب ستاد توسط مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی معتبر، ساماندهی منابع مالی و انسانی در راستای اهداف و برنامههای مصوب ستاد و نقشه راه برنامه پنجم توسعه، راهاندازی سامانه ملی اطلاعات مبارزه با موادمخدر در دستگاههای اجرایی بهویژه در بخش درمان و کاهش آسیب، افزایش بودجه ستاد مبارزه با موادمخدر با رشد بیش از 55 درصد از 873 میلیارد ریال در سال گذشته به 1352 میلیارد ریال در لایحه بودجه سال 91 و افزایش و ارتقاء شاخصهای عملکرد در تمامی حوزههای مبارزه با موادمخدر و روانگردانها طبق نقشه راه و رکورد زنی در سالجاری از جمله اقدامات ستاد در این حوزه است.
دبیرکل ستاد اشاره کرد: امسال نیز همچون سال گذشته اقدامات خوبی را با کمک قوه قضائیه، وزارت اطلاعات، گمرک، بسیج و نیروی انتظامی انجام خواهیم داد و با کارهای اطلاعاتی و عملیاتی ضربات سختی را به عوامل اصلی قاچاق وارد خواهیم کرد.
اختصاص ده میلیارد تومان اعتبار به یگان دریابانی منطقه جنوب برای مبارزه با مواد مخدر
محمدنجار ادامه داد: قاچاق مواد مخدر با انسداد مرزهای شرقی کشور به مرزهای آبی متمایل شده و در این زمینه باید مرزهای دریایی و یگانهای دریایی را مجهز به امکانات مبارزه کرد که در این خصوص 10 میلیارد تومان اعتبار از بودجه وزارت کشور به دریابانی منطقه جنوب اختصاص یافته است.
وی بیان داشت: اکنون شرایط خوبی مانند مشارکت استانداران و فرمانداران، افزایش 55 درصدی بودجه ستاد، ابلاغ قانون جدید مبارزه با مواد مخدر، آمادگی وزارتخانههای اطلاعات، بهداشت، آموزش و پرورش، سازمان بهزیستی و نیروی انتظامی برای مقابله با مواد مخدر فراهم شده و انتظار این است دستگاههای اجرایی عضو و مرتبط با ستاد با توجه به نقشه راه مبارزه همه جانبه با مواد مخدر و روانگردانها امسال رکوردی ماندگار را در حوزه مبارزه با مواد مخدر و در کشور بجای بگذارند.
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