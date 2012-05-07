به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین سهرابی صبح دوشنبه در نشستی خبری در جمع خبرنگاران گفت: با راه اندازی چهاردهمین بازار محلی میوه و تره بار، سرانه این میادین در منطقه 20 افزایش خواهد یافت.

وی افزود: به منظور افزایش سرانه میادین میوه و تره بار یک باغ متروکه به مساحت سه هزار مترمربع در محله صفاییه تملک شده و به زودی به عنوان میدان میوه و تره بار محلی راه اندازی می شود.

سهرابی با اشاره به اینکه تمامی درختان موجود در این باغ متروکه حفظ می شود، بیان کرد: با احتساب میدان میوه و تره بار مورد اشاره، 12 هزار و 666 مترمربع از فضای این منطقه به میادین میوه و تره بار اختصاص یافته است.

وی به اهمیت افزایش دسترسی محلی شهروندان به میادین میوه و تره باراشاره کرد و افزود: محله های ظهیر آباد، حمزه آباد، 13 آبان، شهادت، دولت آباد، استخر، بهشتی، ولی آباد، نفر آباد، فیروزآبادی، ابن بابویه، ارکیده و بلوار قدس دارای بازارهای محلی میوه و تره بار هستند که با راه اندازی میدان میوه و تره بار محله صفائیه تعداد بازارهای محلی این منطقه به 14 مورد افزایش می یابد.

این مسئول راه اندازی مراکز فروش میوه و تره بار در تمام محله ها را از وظایف و تدابیر مدیران شهری برشمرد و گفت: در راستای اجرای طرح محله محوری مدیران شهری به دنبال تقسیم عادلانه امکانات مطلوب شهری برای اهالی همه محله ها هستند.

گفتنی است مساحت بیش از دو هزارمترمربع، عدم ایجاد ترافیک، قرار گرفتن در مسیرهای پرتردد و تأمین فضای مناسب برای پارک وسایل نقلیه از مهمترین مواردی است که برای جانمایی بازارهای میوه و تره بار لحاظ می شود.