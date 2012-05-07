به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه الحرمین در مطلبی با عنوان "اوضاع قابل انفجار عربستان" آورده است: همه قابلیتهای انقلاب نزد مردم حجاز برای برپایی تظاهرات مردم ضد آل سعود و درخواست اصلاحات اساسی و زیربنایی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در کشور مهیاست.

این پایگاه بیان کرد: وعاظ درباری عربستانی که جیب خود را از اموال مردم مستضعف پر کرده اند در اقدامی پیشگیرانه فتواهایی در ممنوعیت خروج ضد حاکمان سعودی صادر کردند.

پایگاه مذکور اظهار ذکر کرد: آیا این وعاظ این حدیث رسول گرامی اسلام را نشنیده اند که بزرگترین جهاد مبارزه با حاکم ستمگر است و این حاکم ظالم زمان ما آل سعود است.

این پایگاه بیان کرد: انقلابیون تونس، مصر و لیبی تابوی ترس را شکسته اند و هم اکنون نوبت به ایفای نقش از سوی مردم حجاز رسیده است. آنها باید وحدت کلمه خود را حفظ کنند و به رسانه های فتنه افکن توجه نکنند.

پایگاه فوق می افزاید: همه مردم عربستان به خوبی به تبلیغات رسانه های درباری پی برده اند و رسانه هایی که به مشکلات طایفه ای دامن می زنند ره به جایی نمی برند.

این پایگاه نوشت: حاکمان عرب برای ادامه حکومت خود به مشکلات طایفه ای دامن می زنند و می کوشند از آن به عنوان حربه ای علیه انقلابهای مردمی استفاده کنند، اما آنها باید بدانند که این سلاح دیگر کارایی ندارد.

پایگاه مذکور بیان کرد: حاکمان عربستان به دنبال اشاعه تفرقه در میان مردم هستند و میلیونها دلار برای تبلیغ افکار افراطی میان جوانان سعودی هزینه کرده است.

این پایگاه ذکر کرد: آل سعود سیاست اربابان انگلیسی خود(تفرقه بینداز و حکومت کن) را دنبال می کنند اما جوانان انقلابی عربستان با وحدت کلمه خود این توطئه را خنثی می کنند.