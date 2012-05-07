24 متهم تحت تعقیب در کلاله دستگیر شدند

سرگرد حسین سوری در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: همچنین با پیگیری های مأموران پلیس آگاهی شهرستان یکی از اراذل و اوباش تحت تعقیب که به سه سال حبس و 12 میلیون تومان دیه محکوم شده بود دستگیر شد.

وی با اشاره به جزئیات این خبر گفت: مأموران پلیس آگاهی این شهرستان با همکاری مأموران پلیس امنیت عمومی این شهر موفق شدند پس از مدتها کار اطلاعاتی و پلیسی یکی از اراذل واوباش معروف را روز گذشته دستگیر کنند.

وی افزود: این متهم تحت تعقیب به اتهام شرارت از سوی مقام قضایی به سه سال حبس و 12 میلیون تومان دیه محکوم شده بود.

سرپرست انتظامی کلاله نزاع و درگیری و ایجاد رعب وحشت در بین شهروندان را از جرایم ارتکابی متهم عنوان کرد.

سرگرد سوری همچنین در ادامه از دستگیری چهار سارق که اقدام به سرقت موتورسیکلت و منازل شهروندان می کردند، خبر داد.

کلاله در شرق گلستان واقع شده است.