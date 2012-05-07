100 میلیارد ریال تسهیلات مشاغل خانگی در قزوین پرداخت شد

علی ایمانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: سال گذشته حدود 100 میلیارد ریال از اعتبارات مربوط به تسهیلات مشاغل خانگی از سوی بانک ها به متقاضیان پرداخت شد.



وی با بیان اینکه سال گذشته چهار هزار و 293 نفر در استان برای دریافت تسهیلات مشاغل خانگی به بانک های عامل معرفی شدند افزود: میزان تسهیلات در نظر گرفته شده برای متقاضیان به منظور ارائه از سوی بانک ها، 187 میلیارد و 21 میلیون ریال بوده است.



مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قزوین یادآور شد: سال گذشته برای چهار هزار و 998 نفر در استان مجوز کسب و کار و مشاغل خانگی صادر شد.



ایمانی متقاضیان دریافت مجوز کسب و کار و مشاغل خانگی در استان قزوین را 14 هزار و 154 نفر اعلام کرد و اظهارداشت: جهاد کشاورزی، آموزش فنی و حرفه ای، میراث فرهنگی و گردشگری، کمیته امداد، صندوق مهر امام رضا (ع)، صنعت، معدن و تجارت دستگاه هایی هستند که صلاحیت متقاضیان مشاعل خانگی در حوزه های مربوط به خود را برای اعطای مجوز و معرفی برای دریافت تسهیلات بررسی می کنند.



وی با اشاره به اهتمام جدی دولت خدمتگذار برای اشتغالزایی و ایجاد فرصت های شغلی بیان کرد: استان قزوین امسال نیز برای تحقق تعهدات خود در زمینه اشتغال که در دو سال گذشته فراتر از آنها محقق شده است به خوبی تلاش خواهد کرد.



