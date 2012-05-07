علی ایمانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: سال گذشته حدود 100 میلیارد ریال از اعتبارات مربوط به تسهیلات مشاغل خانگی از سوی بانک ها به متقاضیان پرداخت شد.
وی با بیان اینکه سال گذشته چهار هزار و 293 نفر در استان برای دریافت تسهیلات مشاغل خانگی به بانک های عامل معرفی شدند افزود: میزان تسهیلات در نظر گرفته شده برای متقاضیان به منظور ارائه از سوی بانک ها، 187 میلیارد و 21 میلیون ریال بوده است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قزوین یادآور شد: سال گذشته برای چهار هزار و 998 نفر در استان مجوز کسب و کار و مشاغل خانگی صادر شد.
ایمانی متقاضیان دریافت مجوز کسب و کار و مشاغل خانگی در استان قزوین را 14 هزار و 154 نفر اعلام کرد و اظهارداشت: جهاد کشاورزی، آموزش فنی و حرفه ای، میراث فرهنگی و گردشگری، کمیته امداد، صندوق مهر امام رضا (ع)، صنعت، معدن و تجارت دستگاه هایی هستند که صلاحیت متقاضیان مشاعل خانگی در حوزه های مربوط به خود را برای اعطای مجوز و معرفی برای دریافت تسهیلات بررسی می کنند.
وی با اشاره به اهتمام جدی دولت خدمتگذار برای اشتغالزایی و ایجاد فرصت های شغلی بیان کرد: استان قزوین امسال نیز برای تحقق تعهدات خود در زمینه اشتغال که در دو سال گذشته فراتر از آنها محقق شده است به خوبی تلاش خواهد کرد.
ایمانی به مهر خبر داد:
100 میلیارد ریال تسهیلات مشاغل خانگی در قزوین پرداخت شد
قزوین- خبرگزاری مهر: مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان قزوین گفت: با پرداخت 100 میلیارد ریال تسهیلات مشاغل خانگی در سال گذشته، استان قزوین رتبه سوم کشور را به خود اختصاص داد.
علی ایمانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: سال گذشته حدود 100 میلیارد ریال از اعتبارات مربوط به تسهیلات مشاغل خانگی از سوی بانک ها به متقاضیان پرداخت شد.
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