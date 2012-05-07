فرماندار جدید شهرستان قوچان منصوب شد

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل حیدری آزاد صبح دوشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان قوچان که با حضور محمد غفاری معاون سیاسی امنیتی استانداری خراسان رضوی همراه بود، ضمن تشکر از اعتماد وزارت کشور، خطاب به مسئولین شهرستان گفت : باید با اتحاد و همبستگی در جهت اجرای فرامین مقام معظم رهبری و رضایت مردم ولایت مدار قوچان گام برداشت.

وی افزود: با توجه به نزدیک شدن به پایان سال مالی، مسئولین ادارات باید در جذب اعتبارات تلاش های بیشتری داشته باشند.

وی با اشاره به روند رو به رشد شهرستان قوچان اظهار امیدواری کرد: با مدیریت و برنامه ریزی و اتحاد و همبستگی بتوانیم جایگاه اول پیشرفت و توسعه را در استان به قوچان اختصاص دهیم.

معاون سیاسی امنیتی استانداری خراسان رضوی درجلسه شورای اداری شهرستان قوچان، انتخابات اخیر را امتحان بزرگی دانست و گفت: مردم ولایت مدار و بصیر ایران با حضور خود تمام برنامه ریزی های دشمنان نظام را نقش بر آب کردند.

وی با اشاره از افزایش 6 درصدی حضور مردم در مرحله دوم انتخابات نسبت به مرحله دوم انتخابات مجلس هشتم مردم را پیروز اصلی این انتخابات و امتحان دانست.

وی افزود: لطف الهی، رهنمود های مقام معظم رهبری امام خامنه ای، بصیرت و آگاهی مردم، برگزاری شایسته انتخابات توسط مجریان و ناظران و اصحاب رسانه، پنج عامل اصلی برای تبدیل انتخابات به پیروزی دوباره ملت ایران بود.

وی با اشاره به هفته گرامیداشت معلم و ضمن بیان ویژگی های شخصیتی شهید مطهری گفت: شهید مطهری علاوه بر اینکه فیلسوف، فقیه، عارف و متفکر بزرگی بود؛ جریان شناس برجسته ای هم بود و بصیرت در جریان شناسی یکی از ویژگی های ممتاز شهید مطهری بود.

در پایان جلسه، سردارغفاری حکم انتصاب اسماعیل حیدری آزاد را به سمت فرمانداری شهرستان قوچان به وی تقدیم کرد.