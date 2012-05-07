بهره برداری از 46 طرح مخابراتی در هفته ارتباطات

به گزارش خبرنگار مهر، اتحادیه جهانی مخابرات 17 می - 27 اردیبهشت - را روز جهانی ارتباطات و جامعه اطلاعاتی نامگذاری کرده و در ایران نیز هفته منتهی به این روز، هفته ارتباطات نامگذاری شده است.

براین اساس امسال و به مناسبت هفته ارتباطات 46طرح مخابراتی در استان تهران به بهره برداری می رسد که این طرح ها شامل 23 طرح در شهر تهران و 23 طرح در استان البرز است که از این تعداد 20 طرح به انتقال، 15 طرح به دیتا و 11 طرح به سوئیچ اختصاص یافته است.

هم اکنون 7 میلیون و 100 هزار تلفن ثابت در استان تهران مشغول به کار بوده و ضریب نفوذ تلفن در این استان به 46.55 درصد و در شهر تهران به 56 درصد افزایش یافته است.