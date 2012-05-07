  1. دانشگاه و فناوری
۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۲:۰۱

بهره برداری از 46 طرح مخابراتی در هفته ارتباطات

بهره برداری از 46 طرح مخابراتی در هفته ارتباطات

بالغ بر 46 طرح مخابراتی همزمان با هفته ارتباطات در استان تهران به بهره برداری می رسد.

به گزارش خبرنگار مهر، اتحادیه جهانی مخابرات 17 می - 27 اردیبهشت - را روز جهانی ارتباطات و جامعه اطلاعاتی نامگذاری کرده و در ایران نیز هفته منتهی به این روز، هفته ارتباطات نامگذاری شده است.

براین اساس امسال و به مناسبت هفته ارتباطات 46طرح مخابراتی در استان تهران به بهره برداری می رسد که این طرح ها شامل 23 طرح در شهر تهران و 23 طرح در استان البرز است که از این تعداد 20 طرح به انتقال، 15 طرح به دیتا و 11 طرح به سوئیچ اختصاص یافته است.
 
هم اکنون 7 میلیون و 100 هزار تلفن ثابت در استان تهران مشغول به کار بوده و ضریب نفوذ تلفن در این استان به 46.55 درصد و در شهر تهران به 56 درصد افزایش یافته است.
کد مطلب 1595805

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