رمز ماندگاری و اقتدار سپاه پرداختن به کارهای عقیدتی است

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با آغاز هفته عقیدتی سیاسی بسیج و سپاه پاسداران، مربیان نمونه عقیدتی سیاسی شهرستان قروه صبح امروز با حضور مسئولان شهرستانی تجلیل شدند.

امام جمعه قروه در ابتدای این مراسم آیت الله مطهری را متفکر جامعه در حمکت اسلامی عنوان کرد و گفت: قدرت ایمان و قدرت بیان، از او متفکری برجسته در همه زمینه های تفکر اسلامی ساخته بود به همین دلیل شهد مطهری تلاش می کرد با شناخت مشکلات زمان و بازنگری معرفت دینی، نسل جوان را به جامعیت اسلام و توانایی او در حل مشکلات فردی و اجتماعی در دنیای جدید آشنا کند.

حجت الاسلام صفرعلی احیاء افزود: به برکت معلمان دلسوزی همچون شهید مطهری امروز ایران اسلامی با تربیت دانشمندان بزرگ هسته ای، فرهنگی و اقتصادی موفقیت های بی شماری را کسب کرده است و دست ابر قدرت های زورگو از این کشور توانمند کوتاه شده است.

وی در ادامه با اشاره به نقش سپاه پاسداران در کشور گفت: سپاه پاسداران برای حفظ دستاوردهای انقلاب همچنان استوار بر جا مانده است و این نهاد انقلابی نیروی نظامی نیست بلکه نیروی عقیدتی است که برای حفاظت از ایران اسلامی تلاش می کند.

در ادامه مسئول نهاد ولی فقیه در سپاه قروه با اشاره به جایگاه سپاه پاسداران به برنامه های اجرا شده فرهنگی در سپاه این شهرستان اشاره کرد و گفت: آشنایی با برنامه های قرآن نور المبین، دوره های تربیت و تعلیم کارکنان در بحث سیاسی، روشنگری و پرسش و پاسخ و توزیع مجلات و برپایی نمایشگاه از اقدامات فرهنگی بوده است.

در ادامه این مراسم از مربیان نمونه عقیدتی سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قروه تجلیل شد.