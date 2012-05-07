فارس پیشرو طرح پزشک خانواده شهری/ لزوم توسعه مشاغل خانگی در خرامه

به گزارش خبرگزاری مهر، شهردار شیراز در جلسه دوره ای، پیرامون بررسی پیشرفت پروژه های عمرانی با بیان اینکه جابجایی تأسیسات مختلف شهری در تمامی شهرها به ویژه شیراز مانع سرعت اجرای پروژه هاست و اینکه قطعا این موضوع اجتناب ناپذیر است، همکاری دستگاه های مختلف را در این زمینه با توجه به تمهیدات اندیشیده شده مناسب ارزیابی کرد.

علیرضا پاک فطرت سرعت در اجرای پروژه های متعدد مانند تقاطع های غیر همسطح که اغلب در محورهای پر تردد صورت میگیرد را بسیار مهم ارزیابی کرد و اظهار داشت: بر همین اساس همکاری به موقع دستگاه های مختلف برای جابجایی تأسیسات مختلف شهری مانند برق، آب و فاضلاب، گاز و ... در راستای مزاحمت کمتر برای شهروندان بسیار مهم است.

وی ادامه داد: هزینه جابجایی تمامی تأسیسات در قالب اجرای پروژه و توسط شهرداری پرداخت می شود.

در این جلسات دوره ای که با حضور تمامی عوامل اجرایی و مشاوران پروژه ها برگزار می شود، روند اجرایی پروژه های مختلف مانند تقاطع های غیر همسطح، بزرگراه ها و بولوارهای جدید و ... مورد بررسی کامل قرار می گیرد.

توسعه مشاغل خانگی در شهرستان خرامه ضروری است

فرماندار خرامه گفت: با توجه به محرومیت شهرستان وخشکسالیهای اخیر ، توسعه مشاغل خانگی برای اشتغالزایی در شهرستان ضروری است.

داریوش دهقان در جلسه کارگروه توسعه مشاغل خانگی این شهرستان افزود: باید مشاغل خانگی توسط همه مسئولان حمایت شود و در صورت اجرای موفق این طرح ها علاوه بر اشتغالزایی میزان درآمد خانواده ها را افزایش خواهد داد.

وی گفت: راه اندازی مشاغل خانگی در مقایسه با سایر شغلها ساده وآسانتر و در جلوگیری از هدر رفت سرمایه، افزایش بازده سرمایه و ایجاد اشتغال بیشتر مؤثر است.

فرماندار خرامه ضرورت حمایت از مشاغل خانگی وتسریع در جذب پرداخت تسهیلات مربوطه تاکید کرد و گفت: دستگاههای اجرایی ذیربط حداکثر تلاش خود را برای تحقق میزان تعهدات اشتغال به کار گیرند.

دهقان بیان کرد: عدم وجود صنعت در منطقه و تاثیر منفی خشکسالی بر در آمد مردم شهرستان برای مقابله با بیکاری ایجاد طرح های مختلف مهم است.

در این نشست مشکلات و موانع موجود در ایجاد و توسعه مشاغل خانگی در این شهرستان بررسی و راهکارهای لازم ارائه شد.

جلسه کارگروه مشاغل خانگی شهرستان خرامه با حضور فرماندار، علیرضا قائدی بخشدار مرکزی، مهدی کشاورز مشاور عالی فرماندار و اعضاء در فرمانداری خرامه برگزار شد.

فارس استان پیشرو در اجرای طرح پزشک خانواده شهری است

دکتر سید محمدکاظم تدین رئیس دانشگاه علوم پزشکی جهرم با اعلام اینکه فارس استان پیشرو در اجرای طرح پزشک خانواده شهری است، در جمع خبرنگاران گفت: با توجه با اینکه امسال طرح بزرگ پزشک خانواده در سراسر کشور اجرایی خواهد شد، طرح پزشک خانواده بر مبنای سیستم ارجاع بنا شده بدین معنی که فرد بیمار ملزم می شود در ابتدای امر به پزشک خانواده خویش که یکی از پزشکان عمومی شهر است، مراجعه کند و در صورت صلاحدید و نیاز از طرف پزشک خانواده به سطح دو یعنی پزشک متخصص و سطح سه یعنی پزشک فوق تخصص ارجاع داده شود.

وی افزود: در این بین کسی نمی تواند خودش به طور مستقیم به پزشک متخصص مراجعه کند زیرا تمامی ارجاعات به پزشکان متخصص باید از طریق پزشک خانواده صورت گیرد و اگر خارج از این سیستم کسی به متخصص مراجعه کند بیمه هیچکدام از هزینه ها را متقبل نخواهد شد.

تدین با بررسی نقش این طرح در بهداشت جامعه ابراز داشت: یکی از منافع این طرح این است که ارتباط مالی بین بیمار و پزشک وجود نخواهد داشت و هزینه های ویزیت و تزریقات و همچنین داروهای در تعهد بیمه ها (به جز حق فنی داروخانه ها) رایگان خواهد بود در مورد هزینه های مربوط به رادیولوژی و وآزمایشگاه نیز تنها پرداخت 30 درصد از این هزینه ها با بیماران است و 70 درصد مابقی را خود بیمه ها متقبل می شوند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی جهرم اظهار داشت: هر پزشک می تواند جمعیتی بین 500 تا 2500 نفر را تحت سرپرستی خود بگیرد و برای تک تک آنها پرونده سلامت ایرانیان تشکیل دهد و با توجه به تعداد پزشکان موجود در سطح شهر جهرم،از این نظر با کمبود پزشک مواجه نخواهیم بود.

وی در خصوص عدم الزام مطب برای پزشکان ابراز داشت: ما در سطح شهر جهرم 11 مرکز مجری برنامه پزشک خانواده که شامل درمانگاه های شهری هستند تشکیل خواهیم داد در هر مرکز 17 نفر در قالب تیم سلامت شامل چهار نفر پزشک ،چهار نفر پرستار یا ماما، سه نفر کاردان یا کارشناس بهداشت خانواده ، یک نفر مبارزه با بیماریها ، یک نفر بهداشت محیط ، یک نفر آمار و مدارک پزشکی و یک نفر هم به عنوان نگهبان حضور خواهند داشت پزشکان می توانند هم در مطب شخصی خود و هم در صورت تمایل در این مراکز بیماران خود را ویزیت کنند علاوه بر افراد ذکر شده یک نفر کارشناس ارشد روانشناسی بالینی و یک نفر کارشناس تغذیه نیز عضو این تیم هستند که البته این دو نفر در مطب های شخصی خودشان به امر مشاوره خواهند پرداخت.

دکتر تدین تصریح کرد: میزان سرانه تعریف شده فعلی برای سال 90 به ازای هر شخص، مبلغ یک هزار و 750 تومان است که در سال 91 این میزان افزایش خواهد یافت.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی جهرم درباره زمان آغاز این طرح بیان کرد: با توجه مهم بودن این طرح ملی، ستاد راهبردی استان به ریاست استاندار فارس هر 20 روز یکبار تشکیل جلسه می دهد و استان فارس به عنوان اولین استانی که وارد این طرح خواهدشد شناخته شده و امیدوارم ظرف یکی دو ماه آینده این طرح بزرگ در استان فارس و شهر جهرم اجرایی شود.

دکتر تدین ابراز امیدواری کرد: با اجرای آن در کل کشور به جمع 50 کشور پیشرو دنیا که طرح پزشک خانواده را اجرا می کنند بپیوندیم به طوریکه سال 91 سال تحول عظیم در حوزه بهداشت و درمان کشور باشد.