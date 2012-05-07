به گزارش خبرنگار مهر، جعفر گلمحمدی صبح دوشنبه در جلسه بررسی تدابیر و راهکارهای تعامل بیشتر با نیروی انتظامی، دستگاه قضایی با جان، مال، آبرو و هستی مادی و معنوی مردم سر و کار دارد، بنابراین طبق قانون اساسی، همه اعمال حاکمیتی بر عهده قوه قضائیه است.
وی همکاری و تعامل این یگان را با دستگاه قضایی استان مثبت ارزیابی و بر همکاری بیشتر نیروی انتظامی و دادگستری در پیشگیری از وقوع جرم تأکید و خاطرنشان کرد: وظیفه پلیس ایجاب میکند که افراد خاطی را به خاطر ایجاد مخاطرات جانی به مردم با جدیت به مراجع قضایی معرفی کند.
گلمحمدی تکریم ارباب رجوع و برخورد صادقانه با مردم را یادآور شد و افزود: برخی برخوردهای نامناسب در ردههای شغلی پایین باعث بدبینی و بیاعتمادی مردم به دستگاه مربوطه میشود که این مورد با آموزش نیروها حلشدنی است.
رئیسکل دادگستری استان زنجان با اعلام اینکه تقویت مبانی علمی و آموزشی در نیروی انتظامی باعث موفقیت و ارتقاء امنیت و آسایش مردم جامعه میشود، یادآور شد: دادگستری کل استان زنجان میتواند با همفکری نیروی انتظامی و با آسیبشناسی علمی، از وقوع برخی معضلات اجتماعی و جرایم پیشگیری کند.
در ادامه این جلسه، فرمانده نیروی انتظامی استان زنجان نیز بر تهیه و تدوین طرحها و آسیبشناسیهای اجتماعی و مدیریتی به طور مشترک تأکید کرد و گفت: نیروی انتظامی از ضابطین دستگاه قضایی استان است.
سرهنگ یحیی شرفی با اعلام اینکه رعایت حقوق شهروندی از فرامین فرمانده کل قوا حضرت آیتالله خامنهای است، افزود: اگر مأموری این فرمان را رعایت نکند، ضمن برخورد اداری به مراجع قضایی نیز معرفی میشود.
فرمانده نیروی انتظامی استان زنجان، نظر و افکارسنجی مردمی را از وظایف معاونت اجتماعی نیروی انتظامی اعلام و خاطرنشان کرد: تماسهای مردمی با سامانه 197 و ملاقاتهای حضوری بیانگر رضایت مردم از عملکرد نیروی انتظامی استان زنجان است.
وی، ترافیک شهری، رعایت نکردن قوانین راهنمایی و رانندگی و سد معبر را از جمله مشکلات شهر زنجان برشمرد و خواستار تداوم برگزاری این نوع جلسات با رئیسکل دادگستری و معاونان دستگاه قضایی استان برای حل معضلات شهری شد.
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