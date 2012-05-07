به گزارش خبرنگار مهر، نصار الربیعی وزیر کار و امور اجتماعی عراق شامگاه یکشنبه در راس هیئتی ضمن بازدید از مرکز تربیت مربی کرج از اعلام آمادگی کشور خود در زمینه برخورداری از توانمندیهای سازمان آموزش فنی حرفه ای جمهوری اسلامی ایران خبر داد.

در این دیدار راههای توسعه همکاریهای دو جانبه در زمینه آموزش فنی و حرفه ای، توسعه مشاغل خانگی و آموزش مربیان دو کشور بحث و گفتگو شد.

الربیعی در این دیدار با اشاره به پیشرفتها و توانمندیهای قابل توجه ایران در امر آموزش فنی و حرفه ای و توسعه مشاغل خانگی و تربیت نیروی کار ماهر گفت: ایران طبق تائید سازمانهای بین المللی توانسته است در زمینه مهارت آموزی نیروی کار و اموزشهای فنی و حرفه ای و کارآفرینی گامهای بلندی را در منطقه بردارد و مشاهده این پیشرفتها ما را بر آن داشت تا از این تجارب در کشور عراق برای ریشه کن کردن بیکاری و توانمند سازی نیروی کار خود استفاده کنیم.

وی با اشاره به امضای تفاهم نامه همکاری بین وزیران دو کشور عراق و ایران گفت: این کشور آمادگی دارد تا از تجارب مرکز آموزش فنی و حرفه ای ایران در زمینه تربیت کادر مجرب، استفاده از ابزار جدید و روشهای آموزشی مورد اطمینان و توانمندسازی نیروی کار و توسعه کارآفرینی و فرهنگ کار در قالب تفاهم نامه همکاری بین دو کشور استفاده کند.

وی یادآور شد: بر اساس این تفاهم نامه مشترک از هم اکنون کشور عراق پذیرای هیئتهای فنی ایرانی برای شناسایی ظرفیتها و استعدادهای نیروی کار عراق و اجرای آموزش مربیان فنی و حرفه ایی و رفع نواقص آموزشی و زمینه های اشتغال می باشد و از آن استقبال می نماید.

در ادامه این جلسه توکلی رئیس مرکز تربیت بدنی کرج و معاون پژوهشی سازمان فنی و حرفه ای نیز بر آمادگی این مرکز برای انتقال تجارب و اجرای آموزشهای مهارتی در کشور عراق تاکید کرد و گفت: با توجه به سیاست سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور مبنی بر تقویت روابط و تعاملات بین المللی خصوصاً با کشورهای همسایه، این سازمان میزهای کاری را برای همکاری با کشورهای دیگر در دستور کار خود قرار داده است.

وی ادامه داد: با این اقدام زمینه های مشترک همکاری به منظور توسعه آموزشهای فنی و حرفه ای، مشاوره، راه اندازی و تجهیز کارگاهها، تدوین استانداردهای آموزشی، تولید محتوای آموزشی و آموزش مربیان درعرصه بین المللی بررسی می شود

توکلی اظهار امیدواری کرد تا دو کشور بتوانند در قالب همکاریهای مشترک و گسترش روابط دو جانبه در زمینه های آموزش فنی و حرفه ای، کارآفرینی، اشتغال و تربیت نیروی کار ماهر بر اساس منافع مشترک و متقابل، تعامل مناسب و سازنده ای با یکدیگر برقرار کنند.

در پایان این دیدار، وزیر کار و امور اجتماعی عراق و هیات همراه از کارگاههای اتومکانیک، فناوری آموزشی سمعی و بصری، صنایع چوب وتاسیسات و CNCو سایر بخشهای آموزشی بازدید به عمل آورده و از نزدیک با فعالیت های تخصصی این مرکز آشنا شد.

در این بازدید مدیران کل کار، تعاون و رفاه اجتماعی و فنی و حرفه ای البرز نیز حضور داشتند.