  1. ورزش
۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۱:۵۰

بکهام ثروتمندترین ورزشکار بریتانیا شد

بکهام ثروتمندترین ورزشکار بریتانیا شد

"دیوید بکهام" بتازگی از سوی روزنامه "ساندی تایمز" به عنوان ثروتمندترین ورزشکار بریتانیایی برگزیده شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بکهام 37 ساله با 160 میلیون پوند (259 میلیون دلار) یکی از 48 فوتبالیست حال و گذشته بریتانیا است که نام وی در فهرست 100 ورزشکار ثروتمند دنیا قرار گرفته است.

ساندی تایمز همچنین اعلام کرد بکهام در فهرست ثروتمندترین چهره های ورزشی جهان هم در رده دهم قرار دارد. "تایگر وودز" با ثروت تخمینی 538 میلیون پوند در صدر جدول قرار دارد و میشاییل شوماخر، راننده آلمانی فرمول یک و مایکل جردن، بسکتبالیست پیشین آمریکایی در رده های دوم و سوم قرار دارند.

نام ماریا شاراپووا، تنیسور روسی، نیز با 55 میلیون پوند به عنوان ثروتمندترین ورزشکار زن جهان مطرح شده است.

کد مطلب 1595814

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