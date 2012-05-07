خراسان جنوبی مرکز ثقل محور شرق است

به گزارش خبرنگار مهر، قهرمان رشید صبح دوشنبه در همایش بین المللی توسعه و ترانزیت شرق کشور اظهارداشت: محور ترازیتی شرق کشور متشکل از سه استان" سیستان و بلوچستان، خراسان رضوی و جنوبی" است.

وی با بیان اینکه خراسان جنوبی بیش از دو هزار کیلومتر خطوط ارتباطی دارد، بیان کرد: هرگونه تحول در این منطقه مستقیما در زندگی، رفاه و فعالیت اقتصادی بیش از 9 میلیون نفر ایرانی ساکن در این استان‌ها و فراتر از آن در اقتصاد ملی تاثیرگذار است.

وی بررسی زیر ساختهای حمل و نقل شرق و دستیابی به تمهیدات قانونی برای رسیدن به این مهم را از اهداف اصلی این همایش عنوان کرد.

رشید افزود: بهسازی و تجهیز شرق و نیز ارتباط محور شرق به غرب از منطقه آزاد چابهار تا مبادی خروجی غربی و شمال غربی کشور و نیز تقویت تجهیزات و امکانات حمل و نقل کالا موجب تقویت نقش فراملی کشور، توسعه صادارت، ایجاد اشتغال پایدار، تولید و حفظ کانون‌های جدید صنعتی، تضمین و تامین امنیت دائمی مناطق شرق کشور می‌ شود.

وی با بیان اینکه خراسان جنوبی 650 هزار نفر جمعیت و 460 کیلومتر مرز مشترک با کشور افغانستان دارد، گفت: این استان دارای پتانسیل‌های فراوانی از جمله محصولات زرشک، عناب و زعفران و 700 گونه گیاه دارویی برای توسعه است.

استاندار خراسان جنوبی به وجود چهار مسیر خروجی تجاری استان با کشور افغانستان اشاره کرد و تصریح کرد: مرز میل 78 امکان مهمی برای کوتاه کردن مسیر تجاری استان جهت افزایش مبادلات با افغانستان است.

وی بهره گیری از سرمایه های داخلی و خارجی و جذب سرمایه گذاران توانمند را راهی برای تسریع حرکت اقتصاد به سوی توسعه و ایجاد اشتغال پایدار دانست و اظهارکرد: این اقدامات می تواند به عنوان فرصتی برای دستیابی به اهداف توسعه 20 ساله کشور و رشد اقصادی به کار گرفته شود.

وی با بیان اینکه طی سال های اخیر اقدامات زیادی از سوی دولت در استان انجام شده است، عنوان کرد: چهار سفر استانی هیئت دولت به خراسان جنوبی 501 مصوبه به همراه داشته است.

وی بیان کرد: از مجموع مصوبات استانی 186 مصوبه به پایان رسیده است.

رشید با بیان اینکه تسهیل امور حمل و نقل همواره مورد توجه مسئولان کشور بوده است، خواستار تسریع در اجرایی شدن پروژه های شروع عملیات اجرایی راه آهن چابهار – بیرجند، دوبانده شدن محور بیرجند – خضری، دوبانده کردن محور ترانزیتی بیرجند زاهدان شد.

وی تامین اعتبار برای آسفالت راه مرز میل 78 به فراه افغانستان، تامین اعتبار برای تقویت زیر ساخت های مخابراتی، توسعه تکمیل فرودگاه بیرجند و تامین اعتبار برای ساخت مجتمع گمرکات استان را از دیگر نیاز استان عنوان کرد.