تابع ولایت هستم

محمد باقر شریعتی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره اینکه در انتخابات جزو کدام گروه و یا حزب بود، اظهار کرد: اگر امروز من را به درست یا به غلط به گروه های خاص سیاسی منسوب می کنند باید بگویم که این دسته بندی ها بدون توجه به برخی مسائل، تنها برای تخریب شخصیت من از آن بهره می جویند.

وی افزود: در این دوره با حمایت مردم در انتخابات بهبهان حضور یافته و خود را نماینده هیچ گروه و دسته سیاسی نمی دانم و از اینجا اعلام می کنم که شریعتی نماینده مردم رنج کشیده و محروم شهرستان بهبهان است و برای من امروز و در آینده همچون گذشته، فارغ از جناح بندی سیاسی اولویتم حرکت در مسیر انقلاب و فرمایشات مقام ولایت است.



منتخب مردم بهبهان افزود: من برای خدمت آمده ام. توسعه بهبهان برای من از هر چیز مهمتر است و به دور از گرایشات سیاسی به دنبال توسعه و آبادانی خواهم بود و تمام تلاش خود را برای توسعه بهبهان به کار خواهم گرفت.

