معلمان نمونه و خانواده شهدای فرهنگی قروه تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر: صبح دوشنبه مراسم تجلیل از 27 معلم نمونه شهرستانی، دو معلم نمونه استانی و پنج شهید فرهنگی این شهرستان با حضور مسئولان و معلمان در سالن شهید مطهری قروه برگزار شد.

امام جمعه شهر دلبران در این مراسم معلمان را اسوه های ایثار و فداکاری برشمرد و افزود: در تاریخ کشور، معلمان امین مردم و دانش آموزان بوده اند و با عشق و ایمان و فداکاری نقش هدایتی و راهبردی داشته اند و همه مسئولان و مردم باید تلاش کنند تا از این اسوه های ایثار و فداکاری در جایگاه والای خود تجلیل کنند.

حجت الاسلام محمد طاهری افزود: تجلیل از خانواده شهدا، ترویج فرهنگ ایثار و شهادت است و حضور فعال خانواده‌ های شاهد در این نوع مراسم‌ ها نشان می ‌دهد که هنوز نام و یاد شهدا در دل مردم زنده است.

رئیس اداره آموزش و پرورش شهرستان قروه در این مراسم با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با معلمان افزود: مهمترین ویژگی معلم این است که انسان هایی با استعدادها، عواطف، احساسات و ظرفیت های فراوان در اختیار او قرار دارند و تلاش و ابتکار معلم می تواند از این دانش آموزان و نوجوانان، دانشمندان برجسته و انسان های صالح همچون شهیدان هسته ای کشورمان بسازد.

هاشم ناظمی جلال با اشاره به کسب رتبه اول استانی دانش آموزان چهارم ابتدایی در مسابقه طناب زنی عنوان کرد: چهار دانش آموز قروه ای در سال 90 توانستند در مسابقات علمی و فرهنگی در سطح استان و دو دانش آموز در سطح کشوری مقام کسب کنند که این مهم نشان دهنده خلاقیت و تعلیم و تربیت معلمان غنی شهرستانی است.

وی شناساندن جوانان نخبه در مدارس را مورد تاکید قرار داد و افزود: دانش آموزان شهرستان قروه قابلیت ها و ظرفیت های خوبی در این زمینه دارند که با حمایت ویژه از آنان می توان این استعدادها را به خوبی شکوفا کرد.

در پایان از دانش آموز حافظ پنج جز اول قرآن کریم و معلمان نمونه و خانواده شهدا فرهنگی تجلیل شد.