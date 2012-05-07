استاندار خراسان شمالی از تاخیر در اجرای پروژه راه گیفان انتقاد کرد

به گزارش خبرگزای مهر، استاندار خراسان شمالی با انتقاد از تأخیر سه ساله در اجرای پروژه راه ارتباطی گیفان تاکید کرد: راهدارخانه منطقه گیفان قبل از زمستان استقرار پیدا کند.

ابوطالب شفقت در جمع مردم روستای گیفان، اظهار داشت: این روستا به عنوان یک جایگاه ویژه در منطقه است و شخصیت‌های بزرگی از این منطقه پرورش یافته‌اند و در سطح جامعه حضور فعال دارند.

وی روستای گیفان را از لحاظ طبیعی دارای اهمیت و از این منطقه به عنوان سرزمین بکر یاد کرد و افزود: این سرزمین قابلیت‌های فراوانی دارد.

شفقت همچنین در جمع فرهنگیان روستای گیفان گفت: شما فرهنگیان به عنوان پرورش دهندگان نسل‌های آینده کشور و خدمتگزاران اصلی این نظام هستند.

وی از فرهنگیان خواست مشکلات مردم منطقه را مطرح کنند و مدیران را در اجرای این برنامه‌ها یاری رسانند.

برگزاری مسابقه قرآن فرهنگیان بسیجی در خراسان شمالی

مسابقه استانی قرآن و عترت فرهنگیان بسیجی به مناسبت هفته گرامیداشت مقام معلم، با حضور 40 نفر در محل سازمان بسیج دانش آموزی خراسان شمالی برگزار شد.

مسئول بسیج دانش آموزی و فرهنگیان سپاه جوادالائمه (ع) خراسان شمالی در این مراسم گفت: هدف از اجرای این مسابقه توسعه و ترویج فرهنگ و معارف ارزشمند قرآن کریم، شناسایی و رشد استعدادهای فرهنگیان بسیجی در زمینه قرآنی است.

حسنعلی حاجتی ایجاد رقابت سالم بین بسیجیان در فراگیری علوم قرآنی و تشویق و ترغیب آن‌ها برای آشنایی بیشتر با قرآن را از دیگر اهداف و رویکردهای این مسابقه عنوان کرد.

وی اضافه کرد: این دوره از مسابقات در چهار رشته حفظ کل، قرائت، عترت و مفاهیم قرآن برپا شده است.

حاجتی اظهار داشت: نفرات اول هر رشته به مسابقات کشوری این مسابقه که تیر ماه سال جاری در تهران برگزار خواهد شد، اعزام می‌شوند.

نمایشگاه رسانه‌های دیجیتال در خراسان شمالی برگزار می‌شود

رئیس ستاد اجرایی دومین نمایشگاه رسانه‌های دیجیتال خراسان شمالی گفت: دومین نمایشگاه رسانه‌های دیجیتال 25 اردیبهشت ماه سال جاری در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی این استان گشایش می‌یابد.

حسین فرخنده اظهار داشت: در این نمایشگاه 70 شرکت رسانه‌های دیجیتال نرم افزارهای خود را در قالب 70 غرفه به نمایش می‌گذارند.

وی فرهنگ‌سازی استفاده از رسانه‌های دیجیتال، مقابله با جنگ نرم دشمنان در عرصه فضاهای دیجیتال، بررسی و معرفی فرصت‌های فرهنگی و چالش موجود در عرصه رسانه‌های دیجیتال، آموزش خانواده‌ها، معرفی پایگاه‌های مفید اینترنتی (اینترنت پاک) و ترویج فرهنگ ایرانی اسلامی در فضای دیجیتال را از اهداف محوری برگزاری دومین نمایشگاه رسانه‌های دیجیتال در استان عنوان کرد.

فرخنده گفت: برگزاری کارگاه‌های آموزشی خانواده و رسانه‌های دیجیتال، رسانه دیجیتال در آینه هنر، شهر دیجیتال، مسابقات دیجیتال و حضور مؤسسات و مراکز ارائه دهنده خدمات رسانه‌های دیجیتال از اهم بخش‌های این نمایشگاه به شمار می‌رود.

دومین نمایشگاه رسانه‌های دیجیتال از 25 الی 29 اردیبهشت ماه سال جاری در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی خراسان شمالی صبح‌ها از ساعت 9 تا 12:30 و عصرها 16 تا 21 برای بازدید علاقه‌مندان دایر می‌شود.