به گزارش خبرنگار مهر، نشست بررسی جایگاه شابک در دنیای نشر، صبح امروز دوشنبه 18 اردیبهشت با حضور داریوش مطلبی، آزاده نظربلند و روح‌الله سامانی در غرفه سرای اهل قلم واقع در بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران برگزار شد.

نظربلند در این برنامه گفت: ما از کشورهایی هستیم که بلافاصله شابک را از 10 به 13 رقم رساندیم. از کشورهایی هستیم که در جلسات و نشست‌های جهانی موسسه ISPN حضور مستمر داشتیم و حضور ایران همیشه در این نشست‌ها پررنگ بوده است تا جایی که اگر غیبتی در این زمینه داشتیم، نامه پیگیری به دست نمایندگان ایران می‌رسید.

وی افزود: ایران مقدمات عضویت آذربایجان در ISPN را فراهم کرده و امیدواریم بتوانیم طی چند ماه آینده با وضعیت نسبتا ثابتی که افغانستان پیدا کرده است، ISPN افغانستان را هم فراهم کنیم. ایران یکی از بالاترین آمارهای نشر را در منطقه دارد و در حال هدایت کشورهای دیگر منطقه هستیم تا آنها را هم تحت نظام ISPN قرار دهیم.

مطلبی در این برنامه گفت: ایران اولین کشور غیراروپایی بود که با پیگیری توانست اولین اجلاس ISPN را در کشورش برگزار کند. در ادامه از آقای سلطانی می‌خواهم درباره کاربردهای کلی شابک سخنرانی کند.

سلطانی در ادامه سخنان مطلبی گفت: شابک با توجه به این که یک شماره یونیک است، می‌تواند بسیاری از کاربردها را ایجاد کند از جمله بحث فروش کتاب. شاید سال‌هایی که ایران قرار بود به عضویت این نظام در بیاید، جایگاه درستی برای آن متصور نبودند. اولین استفاده و کاربردی که شماره شابک دارد، بحث فروش و بازیابی کتاب است. در بانک‌ها و سایت‌های فروش الکترونیک کتاب می‌توانید فیلد جستجوی شابک را ببنید و اگر چنین فیلدی وجود نداشته باشد، ضعف آن بانک محسوب می‌شود.

وی افزود: شابک کاربردهای زیادی دارد. ممکن است ناشران بخواهند بدانند از یک عنوان چند نسخه در انبار دارند. شابک می‌تواند در زمینه انبارگردانی هم کاربرد داشته باشد. همچنین در کتابخانه‌های هر کشور برای سفارش کتاب خارجی و بازیابی اطلاعات باید از شابک استفاده کرد. فروش، سفارش، انبارگردانی و فعالیت‌های مربوط به کتابخانه‌ها مسائلی هستند که با استفاده از شابک، بهره آسان‌تر و بیشتری به مخاطب می‌دهند.

مطلبی در ادامه گفت: زمانی که به یک کتاب شابک اختصاص پیدا می‌کند و ناشر فعالیت‌های چاپش را شروع می‌کند، آن کتاب قابل ردیابی و پیپگری است. شابک شماره‌ای است که می‌تواند به عنوان یک شناسه اثر مکتوب در نظر گرفته شود. وقتی حجم انتشارات یک کشور از میزانی بالاتر رفت و فردی کتاب‌های مختلفی منتشر کرد، طبیعتا بازیابی کتاب با مشکلاتی همراه می‌شود. پس شابک می‌تواند سیستم‌های سنتی را منعطف‌تر و سهل الوصول‌تر کند.

وی ادامه داد: شابک فی نفسه با کپی رایت ارتباطی ندارد ولی در برخی کشورها برای رهگیری کپی رایت از شابک استفاده می‌کنند اما این دو ارتباط چندانی با یکدیگر ندارند. نمی توان پیش بینی کرد که طی سال‌های پیش رو، چه اتفاقی برای دنیای نشر می افتد. امروز می بینید که نویسنده در یک کشور آسیایی است، ناشر اروپایی است و ویراستار هم در یک کشور آفریقایی است. امروز ناشران سعی می‌کنند موضوع شابک را با تکنولوژی ها و مسائل روز تطبیق بدهند.

نظربلند در پایان گفت: در بعضی کشورها از شابک برای حمایت از پدیدآورنده است. این جنبه عملی و کاربردی آن کتاب را نشان می‌دهد که امیدوارم زمانی برسد که شاهد کاربردهای این چنینی ISPN در ایران باشیم.