جابجایی قدرت در روسیه/ "پوتین سوم" وارد کرملین می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه اتریشی "استاندارد" در مطلبی در این باره با اشاره به اینکه پوتین در دوران ریاست جمهوری مدودوف همواره به عنوان یک مهره اصلی در پس چهره مدودوف قرار داشت نوشت: حالا با قرار گرفتن مجدد پوتین در سمت ریاست جمهوری روسیه همان مفهوم عمیقی که همواره در مدودوف وجود داشت یعنی پوتین، ظاهر می شود.

استاندارد در ادامه نوشت: مدودوف در اصل به عنوان رئیس جمهور همواره تنها یک نگهدارنده جا برای پوتین محسوب می شد و حالا رسما بار دیگر در صف دوم و جای اصلی خود قرار می گیرد. مدودوف باید در آینده سمت نخست وزیری روسیه را عهده دار شود و پوتین مجددا مسئولیت ریاست بر کرملین را عهده دار می شود.

نویسنده در ادامه با تاکید بر اینکه البته کار در این دوره برای پوتین به سادگی دوره های قبل نمی باشد نوشت: میزان موافقت با سیاست های وی نسبت به دوره های قبل کاهش داشته است. اولین بار است که ورود مجدد پوتین به کرملین در روسیه با مخالفت هایی همراه بوده است.

استاندارد در ادامه نوشت: البته رئیس کرملین در مبارزات انتخاباتی خود روی اعتراضاتی که علیه وی انجام شد واکنش نشان داده و وعده در پیش گرفتن اصلاحات را داده است. وی می خواهد دموکراسی بیشتر را حکمفرما کرده و از طبقه متوسط جامعه حمایت کند. پوتین می خواهد 25 میلیون جایگاه شغلی جدید ایجاد کرده و همزمان عدالت اجتماعی را در کشور برقرار کند. همچنین مبارزه علیه کاغذ بازیها و فساد رایج در روسیه نیز در دستور کار دارد.

بر اساس نظر سنجی ها بیش از نیمی از روسها بر این عقیده اند که فساد در سالهای اخیر در روسیه افزایش پیدا کرده است. از طرفی سرمایه گذاران خارجی که در دوران پوتین تجارتهای خوبی را داشتند یک پوتین جدید را می خواهند.

"مایکل هارمس" نماینده اقتصادی آلمان در روسیه اظهار داشته است که سیاست جدید حکومت روسیه باید روی رقابتهای بین المللی بیشترو شفافیت سیاسی، مبارزه با فساد و قابلیت های اجتماعی بالا تاکید داشته باشد.

به اعتقاد هارمس مدرنیزه کردن سیاسی و اقتصادی،پیشرقت زیرساخت ها و اصلاحات ضروری بخشهای اجتماعی یک پوتین جدید را می طلبد.

استاندارد در ادامه نوشت: اگر پوتین در مسیر تغییر روند در پیش گرفته موفقیتی به دست نیاورد روسیه می تواند گرفتار رکود شود. عواقب چنین امری ناپایداریهای اقتصادی و تشنجات اجتماعی می باشد. تداوم چنین شرایطی می تواند حتی پایانی بر دوران پوتین در روسیه نیز باشد.

