۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۱:۴۷

حیدریان:

انتقال اهالی دو روستای حاشیه سد نرماب گلستان آغاز شد

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرعامل آب منطقه ای گلستان گفت: همزمان با اجرای پروژه سد نرماب در استان گلستان، پروژه انتقال و اسکان اهالی دو روستای جنگلده بالا و پایین در سایت معوض آغاز شد.

ایرج حیدریان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با توجه به قرار گرفتن  دو روستای جنگلده بالا و پایین در محدوده مخزن سد نرماب و ضرورت جابجایی منازل مسکونی، شرکت آب منطقه ای گلستان با همکاری سایر دستگاه ها، اهالی این دو روستا را در محل سایت جدیدی به نام آرام تخته در خارج از محدوده این سد اسکان خواهد داد.

حیدریان ضمن اشاره به آغاز آماده سازی این سایت عنوان کرد: شرکت آب منطقه ای گلستان پس از انجام فعالیت های مطالعاتی، نظرسنجی از اهالی منطقه و با هدف حفظ جمعیت روستایی و جلوگیری از معضلات اجتماعی و حاشیه نشینی شهرها، اقدام به تملک زمین و اسکان مجدد در محل سایت معوض به جای منازل مسکونی آنان در خارج از محدوده سد نرماب کرده است.
 
وی در ادامه افزود: هزینه آماده سازی این سایت 15 هکتاری حدود 18میلیارد ریال و اعتبار مورد نیاز جهت خدمات رسانی آب، برق، گاز و تلفن به منازل سایت نیز رقمی بالغ بر 25 میلیارد ریال پیش بینی شده که از طریق کارگروه استملاک (بند «و» تبصره 3 قانون بودجه 86) و به معاونت برنامه ریزی اعلام شده است.
 
به گزارش مهر، سد نرماب به عنوان یکی از سدهای بزرگ استان گلستان با ارتفاع 60 متر و گنجایش 115 میلیون مترمکعب آب، شبکه ای با وسعت 20 هزار هکتار را زیرپوشش قرار داده و حدود 15 درصد از آب های سطحی استان گلستان را در سه رودخانه خرمالو، نرماب و چهل چای به میزان 175 میلیون مترمکعب تنظیم می کند.
