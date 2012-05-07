انجمن حزبی "مین" پل را شایسته نامزدی جمهوریخواهان دانست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، هر چند که احتمال رقابت "میت رامنی" به عنوان نامزد برگزیده حزب جمهوریخواه در انتخابات ریاست جمهوری ماه نوامبر با "باراک اوباما" بسیار بالاست، اما با این وجود رقابتهای درون حزبی جمهوریخواهان همچنان دنبال می شود.

در همین ارتباط شب گذشته، ایالت مین از رای 24 هیئت نمایندگی 21 رای را به دست آورد.

ران پل آخرین حریفی است که در رقابت های درون حزبی جمهوریخواهان با رامنی دست و پنجه نرم می کند و به احتمال فراوان میت رامنی در انتخابات ریاست جمهوری 2012 با اوباما رقابت خواهد کرد.