احداث 18 مدرسه خیرساز در شهریار/ لزوم بازسازی و نوسازی مدارس فرسوده

سید عباس جوهری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فرا رسیدن هفته بزرگداشت مقام معلم، اظهار داشت: گرامیداشت جایگاه و مقام والای معلمان وظیفه همگان است و مسئولان باید با تعامل و همکاری سازنده در جهت رفع مشکلات این قشر فرهیخته گام بردارند.

وی عنوان کرد: معلم برای انجام هرچه بهتر وظایف خود نیازمند ابزار و امکاناتی است که به منظور آموزش و پرورش مطلوب دانش آموزان باید در اختیار داشته باشد که از آن جمله می توان به توسعه و طراحی مناسب فضای آموزشی اشاره کرد.

وجود 50 مدرسه فرسوده در شهریار

این مسئول ادامه داد: به همین منظور در سال جاری با بررسیهای صورت گرفته از سوی فرمانداری، مدارس فرسوده در سطح شهرستان شهریار شناسایی شده و با اختصاص بودجه و اعتبارات لازم، بازسازی و مقاوم سازی آنها در دستور کار قرار گرفته است.

جوهری گفت: در حال حاضر تعداد 50 مدرسه فرسوده در سطح شهرستان شهریار وجود دارد که سازمان نوسازی مدارس اعتبارات و بودجه های لازم را جهت بازسازی و مقاوم سازی و حتی در مواردی تخریب و نوسازی این مدارس در نظر گرفته است.

احداث 18 مدرسه خیرساز در شهریار

این مسئول بیان کرد: با توجه به مهاجرتهای بسیار به شهریار و نرخ رو به رشد جمعیت این شهرستان، مدارس موجود پاسخگوی نیاز شهروندان نخواهد بود و به طور قطع نیازمند احداث مدارس جدید با ظرفیت بالا است که در سال جاری اهتمام ویژه ای در این زمینه صورت گرفته است.

فرماندار شهرستان شهریار افزود: در بخش احداث مدارس، با کمک خیرین این شهرستان در حال حاضر ساخت تعداد 18 مدرسه در دست اجرا است که امید می رود تعداد پنج مدرسه آن بزودی افتتاح شود و مورد بهره برداری قرار گیرد و تکمیل باقیمانده ان نیز به منظور رفاه هرچه بیشتر شهروندان، در اولویت قرار دارد.

وی یادآور شد: مدرسه ایرانی اسلامی با امکانات و تجهیزات ویژه در شهرستان شهریار در حال احداث است.