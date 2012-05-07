به گزارش خبرگزاری مهر، محمود بهمنی در سمینار سراسری مدیران ارشد بانک سپه ضمن تبریک آغاز هشتاد و هشتمین سال فعالیت این بانک گفت: بازار پولی را به کمک سیستم بانکی نظم می دهیم، سیستم بانکی کشور باید سال 91 را در کنار سال تولید ملی سال نظم پولی و مالی قرار دهد.

رئیس کل بانک مرکزی ایران افزود: در حال حاضر کشور ما به سیاست های پولی وابسته شده؛ بنابراین وقتی در سال تولید ملی قرار داریم باید به زیربناهای تولیدی توجه و از واردات کالاهایی که در داخل تولید می شود پرهیز کنیم.

وی تصریح کرد: شرایط سیستم بانکی شرایط بسیار خاصی است و ما باید براساس وضعیت موجود برنامه ریزی کنیم و همه نهادها و سازمانهای کشور نیز باید براساس شرایط سیستم بانکی حرکت کنند.

بهمنی با بیان اینکه امسال توسط مقام معظم رهبری سال تولید ملی نامگذاری شده است، گفت: تولید تنها عاملی است که می تواند کشور را در اینگونه موارد نجات داده و کشور را از وابستگی برهاند.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه واحدهای تولیدی باید خودشان را با تولید جهانی تطبیق دهند و صادرات محور باشند، تصریح کرد: اگر تولید کشور صادرات محور باشد می توانیم در بازارهای بین المللی حضور داشته باشیم. این وظیفه بخش مولد است که امیدواریم با بالا بردن بهره وری و بازنگری در ساختارهای آن زمینه رشد و ارتقای این بخش فراهم شود.

وی با تاکید بر اینکه سیستم بانکی وظیفه دارد در جهت حمایت از تولید حرکت کند و کشور ما از نظر منابع بسیار قوی است، افزود: اقتصاد ما بیشتر متاثر از مسائل روانی است تا متغیرهایی مثل عرضه و تقاضا.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: مجموع درآمدهای ارزی همراه با درآمد صادرات رقمی بالای 100 میلیارد دلار است، اگر فرض را صرفاً براساس درآمدهای نفتی بگذاریم با هزینه هایی که در بخش واردات داریم باز هم مازاد منابع خواهیم داشت. بنابراین از نظر ذخیره ارزی و درآمدها مشکلی نداریم و تنها مشکلی که پیش روی سیستم بانکی است نقل و انتقالات پولی است.

بهمنی افزود: سیستم بانکی باید منابع حاصل از فروش نفت و سایر درآمدها را به راحتی بین تولید کنندگان و وارد کنندگان تقسیم کند، لذا لازم است با کشورهای هدف ارتباط برقرار و بتوانیم واحدهای بانکی را در کشورهایی که طرف معاملات ما هستند تاسیس کنیم.

رئیس بانک جهانی مخالف تحریم بانک مرکزی ایران

وی در ادامه با اشاره به دیدار خود با مدیرعامل بانک جهانی اظهارداشت: در آن جلسه توضیح دادم که ایران از نظر ذخایر و واردات مشکل ندارد، آنها نیز پذیرفتند و رئیس بانک جهانی قبول کرد که تحریم بانک مرکزی ایران معنا ندارد.

بهمنی گفت: بسیاری از کشورها اعلام آمادگی کردند که تحریم ها را از بانک مرکزی ما بردارند.

رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: جلساتی که با روسای کل بانک ها و مسئولین کشورها در اجلاس جهانی داشتیم، کشورها اعلام آمادگی کردند که روابط بازرگانی و تجاری با ما داشته باشند و ما توسط سیستم بانکی داخل کشور این فعالیت ها را انجام دهیم.

وی با اشاره به اینکه سیستم بانکی کشور باید سال جاری را سال نظم پولی و مالی قرار دهد، گفت: باید بین منابع و مصارف تناسب ایجاد کنیم تا بتوانیم در هر بخش که منافع کشور مد نظر است وارد عمل شویم.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه کوچک ترین حرکت سیستم بانکی زیر ذره بین است، اظهارداشت: باید نظارت، کنترل و بازرسی ها را تقویت کنیم.

وی گفت: نظارت بر تسهیلاتی که به مشتری پرداخت می شود می تواند شرعی بودن معاملات را اثبات و تایید کند، بنابراین تسهیلاتی که به مصرف واقعی خود نرسد قطعاً برگشت اقساطش هم مشکل خواهد داشت.

بهمنی با تاکید بر اینکه یکی از راههای ایجاد منابع و امکان اعطای تسهیلات به مشتریان، بخش وصول مطالبات معوق است افزود: هدف گیری و برنامه ریزی ما در بخش وصول مطالبات معوق از میانگین 28.9 درصد به 15.1 درصد رسیده که نشان دهنده پیگیری همکاران در سیستم بانکی است ولی این پیگیری کافی نیست.

سیستم بانکی بیشتر از توانش تسهیلات پرداخت کرده

وی گفت: سیستم بانکی بیشتر از توانش به مشتریان تسهیلات پرداخت کرده چرا که در سال گذشته تسهیلات پرداخته شده 29 درصد رشد داشته در حالی که منابع جذب شده 19.6 درصد بوده است.

ادعای بی توجهی بانکها به تولید بی انصافی است

بهمنی افزود: کل سپرده های ریالی در سیستم بانکی 534 هزار میلیارد ریال بوده لذا اینکه می گویند بانک ها به تولید و اقتصاد کشور کمک نکرده اند با این آمار و ارقام واقعاً بی انصافی است.

وی در ادامه سخنانش افزود: وصول مطالبات معوق برنامه ریزی می خواهد و مدیران بانک ها باید کمیته هایی را در استان ها و سرپرستی ها ایجاد و براساس آن مطالبات را وصول کنند.

بهمنی با بیان اینکه در سال گذشته نرخ تورم به 21.5 درصد رسید در حالی که انتظار ما بیشتر از این بود، اظهارداشت: در پایان سال گذشته و در دو ماه آخر سال توانستیم نقدینگی را با پیش فروش 10.5 میلیون سکه و فروش اوراق مشارکت جمع آوری و کنترل کنیم.

نرخ رشد 19.4 درصدی نقدینگی برای سال جاری

وی گفت: در سال گذشته نرخ رشد نقدینگی 25.2 درصد بود، در حالیکه نرخ رشد نقدینگی امسال به 19.4 درصد رسیده که با کمک سیستم بانکی توانستیم نقدینگی را مهار کنیم.

رئیس کل بانک مرکزی در خصوص کنترل بازار ارز و سکه تصریح کرد: در این خصوص به آنچه که می خواستیم و مد نظر بود هنوز نرسیده ایم ولی با همه این مسائل و جو روانی که گاهی در جامعه وجود دارد توانستیم تا حدودی آن را مهار کنیم و امیدواریم که این روند، کاهنده و اصلاحی باشد.

وی با بیان اینکه در کجای دنیا ارز کشورها اینگونه قیمت گذاری می شود و هر روز افراد غیر مسئول و غیر مرتبط وارد کارهای سیستم بانکی می شوند و خیلی راحت درباره آن اظهار نظر می کنند؟ گفت: باید اگر مسائل ارزی، بانکی، طلا و سکه مطرح می شود کارشناسان بانکی درباره آن اظهار نظر کنند.

بهمنی گفت: مطرح کردن مطالب غیرکارشناسی قیمت ها را بالا می برد و در بازار تاثیر می گذارد، بنابراین از مسئولین و مقامات کشور خواهش کردیم اینگونه موارد را قدری کنترل کنند تا بازار حالت تلاطم نداشته باشد وحالت عادی به خود بگیرد.

در مورد تحریم بانک مرکزی به مجامع بین المللی شکایت کردیم

بهمنی در ارتباط با تحریم بانک مرکزی گفت: در این خصوص شکایت های لازم را مطرح کرده ایم، حتی بانک جهانی و رییس صندوق بین المللی پول تایید کرده اند که بانک مرکزی ایران نباید تحریم شود.

وی همچنین درخصوص جلسه با گروه 24 اظهارداشت: با گروه 24 و رئیس خاورمیانه ای صندوق بین المللی پول هم جلسه ای داشتیم و آنها نیز درخواستهای ما را منطقی می دانستند و قول دادند که در جهت رفع این مشکلات اقدام کنند.

رئیس کل بانک مرکزی در ادامه سخنانش گفت: هدف بانک مرکزی تک نرخی کردن نرخ ارز است. وی با اشاره به اینکه از صادر کنندگان پیمان نامه ارزی نخواهیم گرفت، اظهارداشت: از صادر کنندگان پیمان نامه ارزی نمی گیریم و چنین تصمیمی هم نداریم اما مشوق صادراتی برای آنها خواهیم داشت و از طرفی آنچه که صادرات می کنند از مالیات معاف است.