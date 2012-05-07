احداث دو بوستان آزادگان و شهید احمدی روشن در اندیشه شهریار

بهروز کاویانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به منظور توسعه و گسترش و دستیابی به سرانه مطلوب فضای سبز ، شهرداری شهر اندیشه اقدامات موثری دراین زمینه در نظر گرفته است.

وی عنوان کرد: زیبایی و طراوت شهر که تاثیر بسیاری در ورحیه و شادابی شهروندان دارد تا حد زیادی در گرو فضای سبز مطلوب و کافی با طراحی مناسب، است که شهرداری اندیشه نیز بر این موضوع اهتمام ویژه دارد.

احداث بوستان آزادگان در اندیشه



این مسئول ادامه داد: از جمله اقدامات شهرداری در این زمینه می توان به احداث بوستان آزادگان اشاره کرد که از فروردین ماه سال جاری شروع شده و امید می رود طبق برنامه زمانبندی در تیر ماه به بهره برداری برسد و مورد استفاده شهروندان قرار گیرد.

کاویانی گفت: این بوستان با مساحتی در حدود 20 هزار متر مربع و اعتباری بالغ بر 9 میلیارد ریال به منظور رفاه هرچه بیشتر شهروندان در محله هفتم فاز چهار اندیشه در دست احداث است.

احداث بوستان شهید احمدی روشن در اندیشه



این مسئول افزود: احداث بوستانی به نام شهید احمدی روشن نیز به منظور توسعه فضای سبز شهری و همچنین زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدای راه علم، از دیگر اقدامات صورت گرفته از سوی شهرداری شهر اندیشه است.

وی یادآور شد: مساحت این بوستان در حدود 18هزار متر مربع است که با اعتباری بالغ بر هشت میلیارد ریال در محله 10 فاز سوم شهر اندیشه احداث می شود.

وی با اشاره به اینکه تلاش مسئولان در جهت ایجاد آسایش و آرامش برای شهروندان است، اضافه کرد: این بوستان نیز در تیر ماه سال جاری افتتاح و بهره برداری خواهد شد.