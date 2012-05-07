فلسفه اسلامی به فلسفه یونان غنا بخشید

دکتر "عین الله خادمی" درمورد این نظر محمد عابد الجابری فیلسوف مراکشی که معتقد است فلسفه اسلامی ادامه فلسفه یونانی است و ذات مستقلی برای آن قائل نیست به خبرنگارمهر گفت: این ادعا از قدیم الایام تا امروز توسط عده‏ای از مخالفان فلسفه اسلامی مطرح شده است. ولی ما معتقدیم همانطوری که فلسفه اسلامی تأثرات غیر قابل انکاری را از فلسفه یونان پذیرفت همانطور هم فلسفه اسلامی با ساحاتی که از سوی فلاسفه مسلمان بالاخص فارابی و ابن سینا و در ادامه خواجه نصیر، سهروردی و ملاصدرا انجام داد فلسفه اسلامی را از بعد مسائل جدید و پاسخهای جدید به مسائل قدیمی فلسفه یونان غنا بخشید.

استاد گروه فلسفه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی ادامه داد: جدید بودن یک فلسفه به پاسخهای متفاوتی است که به مسائل می‏دهد می باشد، هرچند که آن مسائل، مسائل کهنه‏ای باشند. فلسفه اسلامی هم نه تنها به طرح مسائل فلسفه یونانی بسنده نکرد بلکه به مسائل مطرح درآن هم پاسخهای جدیدی دادند.

این محقق و پژوهشگر حوزه فلسفه اسلامی در مورد تفاوتهای هستی شناختی فلسفه یونان با فلسفه اسلامی هم گفت: تفاوتهای فلسفه اسلامی با فلسفه یونان در هستی شناسی آن بالاخص در معنای خاص آن که به تعبیر علمای ما "الهیات به معنی الاخص" عنوان می‎شود که تفاوت خیلی واضحی است. در فلسفه یونان خدا به آن شکلی که در فلسفه اسلامی مطرح شده، مطرح نشده است.

وی درپایان تصریح کرد: در فلسفه یونان در مباحث هستی شناسی و وجود خدا حتی در بحث توحید و یکتایی خداوند مباحث بطور واضح و متمایز مطرح نشده است. گرچه فیلسوفان مسلمانی که علاقه وافری به ارسطو و افلاطون دارند تمایل دارند که آنها را به عنوان انسانهای موحد کامل معرفی کنند ولی چنین استنباطی را نمی‏توان به راحتی در مورد آنان استنتاج کرد.