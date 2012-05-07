بودجه 90 میلیاردی ساخت مراکز نگهداری محکومان مواد مخدر/ درمان اجباری معتادان ولگرد

مهندس طاها طاهری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: براساس ماده 42 قانون مبارزه با مواد مخدر محکومان قضائی مواد مخدر باید در اردوگاههای خاصی نگهداری شوند که دارای شرایط سخت است. دولت سال گذشته 90 میلیارد تومان برای ساخت پنج اردوگاه نگهداری این افراد اعتبار پرداخت کرد.

وی ادامه داد: مراکز کاهش آسیب و توانبخشی نیز که جایگزین زندان شده است علاوه بر درمان اقداماتی نیز در خصوص اشتغال و آموزش معتادان دارد. این مراکز براساس ماده 16 قانون مبارزه با مواد مخدر راه اندازی شده است.

قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر با اعلام اینکه مراکز درمان اجباری معتادان به زودی تکمیل می شود گفت: براساس قانون تمامی استانهای کشور باید تا پایان سال به مراکز درمان معتادان تجهیز شوند.

به گفته طاهری معتادان ولگرد، بدون مکان، خیابانی و افرادی که اقدام به درمان اعتیاد نکرده اند به صورت اجباری در این مراکز بستری و به اجبار در مان می شوند.

وی با اعلام اینکه طرح خودپرداز سرنگ و توزیع شربت تریاک در حال اجرا است، افزود: از این موضوعات عبور کرده ایم و اکنون به فکر درمان معتادان هستیم. البته هیچ مشکلی در توزیع شربت تریاک نداریم.