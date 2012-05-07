به گزارش خبرنگار مهر، قرار بود از ساعت 12 تا 13:15 ظهر امروز نشست بررسی مجموعه کتب تقویم تاریخ دفاع مقدس نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران به همت نیروی دریایی ارتش در غرفه سرای اهل قلم واقع در بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران برگزار شود که برگزاری این نشست لغو شد.

دریادار دوم سید مهرداد آل احمد، دریادار دوم شهریار میرشکاری، ناخدا یکم هوشنگ صمدی و دریادار دوم علی اکبر اخگر از چهره‌هایی هستند که قرار بود به عنوان سخنران در این نشست حاضر شوند. مسئولان سرای اهل قلم در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کردند که مهمانان این برنامه در یک تماس تلفنی در دقایق آخر اعلام کرده‌اند که در این نشست حاضر نخواهند شد.

احسان عباسلو، مدیر سرای اهل قلم در این باره به خبرنگار مهر گفت: این مرتبه دومی است که دوستان نیروی دریایی با بدقولی خود برنامه‌های سرا را لغو می‌کنند. این بی‌نظمی نیروی دریایی در حال حاضر برنامه‌های سرا را دچار اختلال کرده است. سخن سرای با این دوستان این است که چون این بی‌نظمی برای دومین بار است که صورت می‌گیرد، سرای اهل قلم دیگر میزبانی هیچ کدام از برنامه‌های مربوط به آثار مکتوب و منتشرشده انتشارات نیروی دریایی ارتش را به عهده نخواهد گرفت.

مسئولان سرای اهل قلم در حال حاضر درصدد برپایی یک نشست جایگزین هستند تا بتوانند برنامه نقد و بررسی آثار هنری آیت‌الله سیدمرتضی نجومی را به همت فرهنگستان هنر در زمان خود یعنی ساعت 13:30 تا 14:45 برگزار کنند.