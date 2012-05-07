شهرک وحدت کرج محروم از امکانات درمانی/ کلینیک موجود پاسخگو نیست

به گزارش خبرنگار مهر؛ شهرک وحدت در جنوبی ترین نقطه کرج قرار دارد، این شهرک در طول سالیان متمادی با توسعه فزاینده ای روبه رو بوده است و همانند سایر نقاط شهر کرج بدون زیر ساخت های اولیه گسترش پیدا کرده است.

نادیده انگاشتن بسیاری از کمبودهای این شهرک از چشم مسئولان امر موجب گردیده این شهرک همچون نقطه ای خارج از محدوده جغرافیایی کلانشهر تازه استان شده البرز قرار داشته باشد.

شهرکی که فقط نامی از شهرک را با خود به همراه دارد و در بسیاری از امور هنوز نیازمند سایر نقاط در داخل محدوده شهر کرج ، فردیس و... است.

یکی از کمبود های این شهرک که در طول این سالها نادیده گرفته شده وضعیت بهداشت ودرمان است. شهرک وحدت با جمعیتی چند صد هزار نفری هنوز یک شبکه بهداشت ودرمان سازماندهی شده که به نحو مطلوبی به شهروندان خدمات ارائه دهد، ندارد.

بسیاری از مطب های خصوصی به صورت پراکنده و نابسامانی با کمترین کیفیت خدمات رسانی در این شهرک خدمات نامطلوب ارائه می دهند و به همین دلیل مردم و ساکنان مجبور به طی طریق به سایر نقاط خارج از این شهرک هستند؛ واین در مقایسه با مراکز بهداشتی و درمانی در سایر نقاط کلانشهر کرج که سنگ کمبود امکانات بهداشت و درمان را به سینه می زنند فاجعه است.

عدم رعایت بهداشت توسط مطب های دندانپزشکی خصوصی که هزینه های گزافی را نیز از مردم می ستانند؛ در کنار عدم نظارت بر وضعیت موجود این مراکز باعث شده است تا نیازهای بهداشتی درمانی ساکنان این شهرک در بین سایر کمبودها دیده نشود.

البته یک درمانگاه شبانه روزی آن هم از نوع خصوصی نیزاخیراً در این شهرک شکل گرفته بود اما به صورت غیر فعال و فقط برخی از خدمات را ارائه می داد که با خبر شدیم این درمانگاه نیز حاضر به ارائه خدمات بهداشتی به ساکنان نیست و دلیل آن را نیز وجود جمعیت بالا و عدم پاسخگویی به ساکنان این شهرک ذکر کرده است.

به همین منظور گفتگویی با معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی استان البرز ترتیب دادیم تا علت را جویا شویم.

خرید خدمات بهداشتی از درمانگاه شهرک وحدت

خانم دکتر امامی در پاسخ به مهر درخصوص وضعیت بهداشت ودرمان در شهرک وحدت و غیر فعال شدن درمانگاه واقع در این شهرک اظهارداشت: به دلیل فقدان زیر ساخت های خدمات بهداشتی در کرج و برای مدیریت نظام سلامت ، دانشگاه علوم پزشکی بسیاری از خدمات بهداشتی را از کلینیک های خصوصی خریداری می کند.

وی افزود: شهرک وحدت نیز شامل حال این مورد می باشد؛ به نحوی که مدت 5 سال دانشگده اقدام به خرید خدمات بهداشتی از کلینیک خصوصی شهرک وحدت کرده است.

فعال شدن "پایگاه نفت" به منظور جبران فقدان خدمات

دکتر امامی گفت: اخیراً نیز این کلینیک به دلیل شرایط خاصی امکان تحت پوشش قراردادن جمعیت این شهرک را نداشته است و دانشگاه علوم پزشکی نیز برای انجام رسالت خود پایگاه نفت که در مسافت دورتری فعال تر کرده است.

این مسئول عنوان کرد: در حال حاضر کارشناسان دانشگاه در صدد هستند تا از مطب های خصوصی خدمات بهداشتی اولیه را خریداری کنند.

دانشگاه علوم پزشکی آماده ارائه خدمات

دکتر امامی در ادامه صحبت های خود به موضوع اختصاص فضایی به همین منظور در شهرک وحدت اشاره کرد و گفت: در صورتی که شورایاری با مساعدت مدیریت شهری و... فضای جهت ارائه خدمات بهداشتی در شهرک وحدت اختصاص دهد دانشگاه علوم پزشکی آمادگی کافی دارد به محض اختصاص فضایی به این منظور پایگاه خدمات بهداشتی ودرمانی را فعال کند.

وی درپاسخ به مهر درباره نحوه خدمات این پایگاه افزود: کلیه خدمات اولیه اعم از واکسیناسیون، مراقبت و پایش کودکان، مراقبت از مادران باردار و خدمات دندانپزشکی در این مراکز نیم بهاء خواهد بود.

دکتر امامی درخصوص کیفیت خدمات نیز گفت: به جهت تعهد دولت برای حفظ سلامت و کاهش عوارض و به حداقل رساندن مرگ ومیر ها کیفیت بالایی از خدمات ارائه می شود.

با این وضعیت امید می رود مسئولان استان گوشه چشمی هم به شهرک وحدت این جوجه اردک زشت داشته باشند و با ایجاد سرانه های بهداشت و درمان و اختصاص فضایی به دانشگاه علوم پزشکی برای رفع مشکل بهداشت ودرمان ساکنان بخشی از کمبودهای این شهرک را جبران نمایند.

سپیده غفاری